Челябинские полицейские стреляли по колесам, чтобы остановить наркомана

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, пистолет, строй, табельное оружие, кобура, полиция
Полицейские были вынуждены применить табельное оружие Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить машину, за рулем которой находился наркоман. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Сосновском районе водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь в вечернее время по автодороге, ведущей из поселка Вознесенка, не остановился по требованию инспекторов спецроты областного полка ДПС. Полицейские начали преследование автомобиля. с использованием. Не реагируя на световые и звуковые сигналы сотрудников ДПС, автовладелец неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — уточнили в пресс-службе полицейского главка.

Чтобы остановить водителя, полицейские дважды выстрелили в воздух из табельных пистолетов. Когда и это не подействовало, сотрудники ДПС начали прицельно стрелять по колесам машины нарушителя. В результате молодой человек, который управлял отечественным автомобилем, был задержан.

Внешние признаки 18-летнего водителя говорили о его нахождение в нетрезвом состоянии. Водитель был направлен в медицинское учреждение, в котором был подтвержден факт наркотического опьянения. Кроме того, у молодого человека не было водительского удостоверения, а само транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Сотрудниками Госавтоинспекции составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. По обстоятельствам применения табельного оружия назначена служебная проверка. Предварительно, действия сотрудников ДПС признаны законными.

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В Сосновском районе (Челябинская область) полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить машину, за рулем которой находился наркоман. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Сосновском районе водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь в вечернее время по автодороге, ведущей из поселка Вознесенка, не остановился по требованию инспекторов спецроты областного полка ДПС. Полицейские начали преследование автомобиля. с использованием. Не реагируя на световые и звуковые сигналы сотрудников ДПС, автовладелец неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — уточнили в пресс-службе полицейского главка. Чтобы остановить водителя, полицейские дважды выстрелили в воздух из табельных пистолетов. Когда и это не подействовало, сотрудники ДПС начали прицельно стрелять по колесам машины нарушителя. В результате молодой человек, который управлял отечественным автомобилем, был задержан. Внешние признаки 18-летнего водителя говорили о его нахождение в нетрезвом состоянии. Водитель был направлен в медицинское учреждение, в котором был подтвержден факт наркотического опьянения. Кроме того, у молодого человека не было водительского удостоверения, а само транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками Госавтоинспекции составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. По обстоятельствам применения табельного оружия назначена служебная проверка. Предварительно, действия сотрудников ДПС признаны законными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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