В Екатеринбурге реанимобиль с ребенком попал в аварию. Видео

В Екатеринбурге в районе Широкой речки произошла авария реанимобиля и легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили читатели.
"Машину реанимации не пропустила дама. Образовалась пробка, непонятно, серьезная или нет авария", — рассказал очевидец. Информацию об аварии подтвердили в минздраве Свердловской области.
"Детская реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф Свердловской области при эвакуации маленького пациента из области в Областную детскую клиническую больницу попала в дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге", — сообщили в telegram-канале пресс-службы.
Реанимобиль ТЦМК ехал с включёнными проблесковыми маячковыми сигналами. Пациент в аварии не пострадал, к месту аварии оперативно прибыл второй реанимобиль, который доставил ребенка в ОДКБ.
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