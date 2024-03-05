05 марта 2024

В Екатеринбурге реанимобиль с ребенком попал в аварию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реанимобиль с ребенком попал в ДТП в Екатеринбурге (архивное фото)
Реанимобиль с ребенком попал в ДТП в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе Широкой речки произошла авария реанимобиля и легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили читатели. 

"Машину реанимации не пропустила дама. Образовалась пробка, непонятно, серьезная или нет авария", — рассказал очевидец. Информацию об аварии подтвердили в минздраве Свердловской области. 

"Детская реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф Свердловской области при эвакуации маленького пациента из области в Областную детскую клиническую больницу попала в дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге", — сообщили в telegram-канале пресс-службы. 

Реанимобиль ТЦМК ехал с включёнными проблесковыми маячковыми сигналами. Пациент в аварии не пострадал, к месту аварии оперативно прибыл второй реанимобиль, который доставил ребенка в ОДКБ. 

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в районе Широкой речки произошла авария реанимобиля и легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили читатели.  "Машину реанимации не пропустила дама. Образовалась пробка, непонятно, серьезная или нет авария", — рассказал очевидец. Информацию об аварии подтвердили в минздраве Свердловской области.  "Детская реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф Свердловской области при эвакуации маленького пациента из области в Областную детскую клиническую больницу попала в дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге", — сообщили в telegram-канале пресс-службы.  Реанимобиль ТЦМК ехал с включёнными проблесковыми маячковыми сигналами. Пациент в аварии не пострадал, к месту аварии оперативно прибыл второй реанимобиль, который доставил ребенка в ОДКБ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...