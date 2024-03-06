Крупная компания по пошиву одежды ищет в ХМАО технолога с возможностью переезда в Китай

Технологам из ХМАО предлагают проверять качество производства одежды в Китае

06 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Конструкторам одежды из ХМАО предлагают работу в Китае по проверке качества пошива одежды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Компания Oodji ищет в ХМАО технологов и конструкторов одежды, предлагая переезд в Китай. Работодатель сообщил, что рассматривают соискателей с высшим профессиональным образованием, знанием английского языка, графических и офисных компьютерных программ. «Требуется технолог швейного производства для работы в Шанхае. Нужен специалист с высшим образованием инженера-технолога или конструктора швейного производства, опытом работы от 3-х лет, знанием английского языка и компьютерных программ», — рассказал агентству представитель, набирающий персонал. Технолог должен будет выезжать на фабрики одежды, поверять качество изготовления продукции и делать отчеты по полученным образцам. Заработная плата сотрудника, по утверждению рекрутера, зависит от его профессиональных навыков. С кандидатом, отвечающим всем требованиям, компания готова обсуждать условия переезда в Китай. Ранее URA.RU писало, что бизнесмены ХМАО идут на сделку с заводами Китая ради продаж на электронных торговых площадках. Они открывают собственные производства в Китае и Казахстане.

Компания Oodji ищет в ХМАО технологов и конструкторов одежды, предлагая переезд в Китай. Работодатель сообщил, что рассматривают соискателей с высшим профессиональным образованием, знанием английского языка, графических и офисных компьютерных программ. «Требуется технолог швейного производства для работы в Шанхае. Нужен специалист с высшим образованием инженера-технолога или конструктора швейного производства, опытом работы от 3-х лет, знанием английского языка и компьютерных программ», — рассказал агентству представитель, набирающий персонал. Технолог должен будет выезжать на фабрики одежды, поверять качество изготовления продукции и делать отчеты по полученным образцам. Заработная плата сотрудника, по утверждению рекрутера, зависит от его профессиональных навыков. С кандидатом, отвечающим всем требованиям, компания готова обсуждать условия переезда в Китай. Ранее URA.RU писало, что бизнесмены ХМАО идут на сделку с заводами Китая ради продаж на электронных торговых площадках. Они открывают собственные производства в Китае и Казахстане.