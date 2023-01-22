Бизнесмены ХМАО идут на сделку с заводами Китая ради продаж на маркетплейсах

Предприниматели ХМАО открывают производства на заводах Китая и Казахстана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Среди предпринимателей ХМАО стало популярно открывать собственные производства в Китае и Казахстане. Продукцию с иностранных заводов бизнесмены продают через маркетплейсы в России. URA.RU обсудило тренд с бизнес-коучем АСС ICF (Международной федерации коучинга) из Нижневартовска Анной Чернухиной.

«Сейчас модель, когда ты покупаешь и перепродаешь, долго не работает. Поэтому многие местные предприниматели уходят в производство. Они ищут компании в Китае, еще есть некоторые, которые работают с Казахстаном, и открывают там свои линии по производству обуви, одежды, игрушек, кто-то даже свечи производит. Затем реализовывают продукцию на маркетплейсах», — рассказала корреспонденту URA.RU Чернухина.

По словам бизнес-тренера, предприниматели задумались о собственных производствах на фоне санкций, когда часть логистических цепочек была прервана, а ряд брендов покинули Россию. «При этом они развивают свои старые проекты, в которых уже имеют опыт, но это улучшает их финансовое положение и продажи. Одно дело просто перепродавать, другое — производить самостоятельно. Это уже другой уровень», — добавляет Чернухина.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели из Нижневартовска вместе с партнерами из Индии запустили в России доставку товаров от брендов, которые ушли из страны на фоне санкций. Среди них ZARA, IKEA и H&M. Недружественные страны ввели ограничения в отношении России после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.