В начале апреля из Екатеринбурга начнут летать прямые рейсы в Китай

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Прямые рейсы в Пекин будут выполняться авиакомпанией "Уральские авиалинии"
Прямые рейсы в Пекин будут выполняться авиакомпанией "Уральские авиалинии" Фото:

С 4 апреля "Уральские авиалинии" начнут летать из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

"Авиаперелёты в столицу Поднебесной и обратно стартуют с 4 апреля. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. В новом весенне-летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин", — говорится в сообщении.

Билеты уже можно приобрести в авиакассах. Также известно, что с середины мая "Уральские авиалинии" планируют возобновить полеты из аэропорта "Кольцово" в Харбин (город в Китае).

Ранее агентство сообщало, что из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Махачкалу. Первый вылет в столицу Дагестана состоится 29 апреля.

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С 4 апреля "Уральские авиалинии" начнут летать из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Кольцово". "Авиаперелёты в столицу Поднебесной и обратно стартуют с 4 апреля. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. В новом весенне-летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин", — говорится в сообщении. Билеты уже можно приобрести в авиакассах. Также известно, что с середины мая "Уральские авиалинии" планируют возобновить полеты из аэропорта "Кольцово" в Харбин (город в Китае). Ранее агентство сообщало, что из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Махачкалу. Первый вылет в столицу Дагестана состоится 29 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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