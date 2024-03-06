В начале апреля из Екатеринбурга начнут летать прямые рейсы в Китай

С 4 апреля "Уральские авиалинии" начнут летать из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Кольцово".
"Авиаперелёты в столицу Поднебесной и обратно стартуют с 4 апреля. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. В новом весенне-летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин", — говорится в сообщении.
Билеты уже можно приобрести в авиакассах. Также известно, что с середины мая "Уральские авиалинии" планируют возобновить полеты из аэропорта "Кольцово" в Харбин (город в Китае).
Ранее агентство сообщало, что из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Махачкалу. Первый вылет в столицу Дагестана состоится 29 апреля.
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