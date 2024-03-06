Текслер решил отремонтировать дорогу, соединяющую Копейск с федеральной трассой

Алексей Текслер провел личный прием граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) отремонтируют дорогу, ведущую из города на федеральную трассу. Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 февраля в ходе приема граждан, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Жительница поселка Лугового Красноармейского района Алена Бородина обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать участок дороги между их поселком и Копейском. Министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев сообщил, что в этом году запланирован ремонт этого участка протяженностью восемь километров. В сентябре должны работы завершить», — уточнили в пресс-службе правительства.

Отремонтированная дорога соединит Копейск не только с поселком Луговым, но и с дорогой «Восточный обход города Челябинска». В свою очередь эта дорога позволяет автомобилистам попасть на федеральные трассы, соединяющие Челябинск с Москвой, Новосибирском и Екатеринбургом, а также дорогами регионального значения.

Также в ходе приема Текслер решил вопрос о строительстве модульной раздевалки на хоккейной площадке в челябинском микрорайоне «Парковый-2». Кроме того, в ходе личного приема граждан Текслер пообещал оказать помощь в обновлении музея города Златоуста. В Аргаяшском районе с 1 апреля по просьбе жителей будет организован автобусный маршрута «Челябинск — деревня Курамшина» через деревни Байгазина и Костыли, а в селе Октябрьском в 2025 году откроется плавательный бассейн.

Региональные профильные министры докладывали губернатору по вопросам, которые задавали граждане Фото: пресс-служба правительства Челябинской области