В Кремле рассказали о возможности применения ядерного оружия против Запада

Песков: РФ готова применить ядерное оружие, в случае угрозы своему существованию

06 марта 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков обозначил, что Россия готова применить ядерное оружие в случае угрозы существованию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия применит ядерное оружие только в одном случае — в случае глобальной угрозы, которая будет грозить существованию страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Ядерная война — последнее, „прощальное средство“ [на случай угрозы, которая грозит существованию РФ]», — подчеркнул Дмитрий Песков ходе просветительского форума «Знание.Первые». Его транслирует телеканал «Россия 24». Он добавил, что все заявления Запада о том, что Россия угрожает мировой безопасности являются безответственными. Он также назвал опасной «рутинизацией» тему ядерной войны в Европе в целом. В последнее время в США участились разговоры о том, что Россия готова разместить ядерное оружие в космосе. Однако в Белом доме не нашли этому подтверждений. Президент РФ Владимир Путин называл такие заявления со стороны Запада — вбросом. В свою очередь глава Роскосмоса анонсировал размещение ядерного оружия РФ, совместно с Китаем на Луне к 2035 году.

Россия применит ядерное оружие только в одном случае — в случае глобальной угрозы, которая будет грозить существованию страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Ядерная война — последнее, „прощальное средство“ [на случай угрозы, которая грозит существованию РФ]», — подчеркнул Дмитрий Песков ходе просветительского форума «Знание.Первые». Его транслирует телеканал «Россия 24». Он добавил, что все заявления Запада о том, что Россия угрожает мировой безопасности являются безответственными. Он также назвал опасной «рутинизацией» тему ядерной войны в Европе в целом. В последнее время в США участились разговоры о том, что Россия готова разместить ядерное оружие в космосе. Однако в Белом доме не нашли этому подтверждений. Президент РФ Владимир Путин называл такие заявления со стороны Запада — вбросом. В свою очередь глава Роскосмоса анонсировал размещение ядерного оружия РФ, совместно с Китаем на Луне к 2035 году.