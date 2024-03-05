Россия и Китай разместят ядерную установку на Луне

Борисов заявил о размещении ядерной установки на Луне вместе с КНР к 2035 году

05 марта 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Россия и китай к 2035 году намерены разместить ядерное оружие на Луне, заявил Юрий Борисов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия и Китай намерены к 2035 году разместить на поверхности Луны ядерную энергоустановку. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. «Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033—2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — подчеркнул Юрий Борисов во время Всероссийского фестиваля молодежи в Сочи. Он добавил, что данная миссия будет выполняться с использованием робототехники и соответствующие технологии практически готовы уже сейчас. В США ранее заявляли, что Россия собирается разместить в космосе ядерное оружие, передает «Национальная служба новостей». В частности, об этом говорил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. В ответ на это руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что не видит соответствующих доказательств. В Минобороны РФ назвали глупостями данные домыслы. В свою очередь президент России Владимир Путин сам отмечал, что необходимо обращать внимание на нейтрализацию угроз из космоса.

Россия и Китай намерены к 2035 году разместить на поверхности Луны ядерную энергоустановку. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. «Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033—2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — подчеркнул Юрий Борисов во время Всероссийского фестиваля молодежи в Сочи. Он добавил, что данная миссия будет выполняться с использованием робототехники и соответствующие технологии практически готовы уже сейчас. В США ранее заявляли, что Россия собирается разместить в космосе ядерное оружие, передает «Национальная служба новостей». В частности, об этом говорил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. В ответ на это руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что не видит соответствующих доказательств. В Минобороны РФ назвали глупостями данные домыслы. В свою очередь президент России Владимир Путин сам отмечал, что необходимо обращать внимание на нейтрализацию угроз из космоса.