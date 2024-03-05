05 марта 2024

Школы Курганской области введут дистант из-за выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
В некоторых школах Курганской области размещены избирательные участки Фото:

Школы Курганской области могут сократить занятия либр перейти на дистанционный режим работы 14 и 15 марта в связи с проведением выборов президента РФ. Решение о режиме работы будут принимать сами образовательные учреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«График работы — это полномочия образовательных организаций. Департаментом рекомендовано в период проведения выборов повысить меры безопасности, контроль за соблюдением порядка. Отметим, что в эти дни также по решению некоторых образовательных организаций возможно сокращение занятий либо переход на дистанционный режим работы. В остальном образовательные организации будут работать в штатном режиме», — сообщили в депобре на запрос агентства.

В Курганской области 799 постоянных избирательных участков. Часть из них расположены в ученых заведениях.

URA.RU писало, что в Курганской области в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» разыграют более 4000 призов. Фестиваль пройдет во время голосования на выборах президента РФ 15—17 марта. В числе призов однокомнатная квартира и три автомобиля Lada Niva Travel, а также сотни шуруповертов и умных колонок.

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Школы Курганской области могут сократить занятия либр перейти на дистанционный режим работы 14 и 15 марта в связи с проведением выборов президента РФ. Решение о режиме работы будут принимать сами образовательные учреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «График работы — это полномочия образовательных организаций. Департаментом рекомендовано в период проведения выборов повысить меры безопасности, контроль за соблюдением порядка. Отметим, что в эти дни также по решению некоторых образовательных организаций возможно сокращение занятий либо переход на дистанционный режим работы. В остальном образовательные организации будут работать в штатном режиме», — сообщили в депобре на запрос агентства. В Курганской области 799 постоянных избирательных участков. Часть из них расположены в ученых заведениях. URA.RU писало, что в Курганской области в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» разыграют более 4000 призов. Фестиваль пройдет во время голосования на выборах президента РФ 15—17 марта. В числе призов однокомнатная квартира и три автомобиля Lada Niva Travel, а также сотни шуруповертов и умных колонок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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