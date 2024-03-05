Школы Курганской области введут дистант из-за выборов

06 марта 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

В некоторых школах Курганской области размещены избирательные участки Фото: Анна Майорова © URA.RU Школы Курганской области могут сократить занятия либр перейти на дистанционный режим работы 14 и 15 марта в связи с проведением выборов президента РФ. Решение о режиме работы будут принимать сами образовательные учреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «График работы — это полномочия образовательных организаций. Департаментом рекомендовано в период проведения выборов повысить меры безопасности, контроль за соблюдением порядка. Отметим, что в эти дни также по решению некоторых образовательных организаций возможно сокращение занятий либо переход на дистанционный режим работы. В остальном образовательные организации будут работать в штатном режиме», — сообщили в депобре на запрос агентства. В Курганской области 799 постоянных избирательных участков. Часть из них расположены в ученых заведениях. URA.RU писало, что в Курганской области в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» разыграют более 4000 призов. Фестиваль пройдет во время голосования на выборах президента РФ 15—17 марта. В числе призов однокомнатная квартира и три автомобиля Lada Niva Travel, а также сотни шуруповертов и умных колонок.

Школы Курганской области могут сократить занятия либр перейти на дистанционный режим работы 14 и 15 марта в связи с проведением выборов президента РФ. Решение о режиме работы будут принимать сами образовательные учреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «График работы — это полномочия образовательных организаций. Департаментом рекомендовано в период проведения выборов повысить меры безопасности, контроль за соблюдением порядка. Отметим, что в эти дни также по решению некоторых образовательных организаций возможно сокращение занятий либо переход на дистанционный режим работы. В остальном образовательные организации будут работать в штатном режиме», — сообщили в депобре на запрос агентства. В Курганской области 799 постоянных избирательных участков. Часть из них расположены в ученых заведениях. URA.RU писало, что в Курганской области в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» разыграют более 4000 призов. Фестиваль пройдет во время голосования на выборах президента РФ 15—17 марта. В числе призов однокомнатная квартира и три автомобиля Lada Niva Travel, а также сотни шуруповертов и умных колонок.