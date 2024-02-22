Курганцев заманивают на выборы розыгрышем шуруповертов и умных колонок. Список

В Курганской области в дни выборов пройдет розыгрыш призов
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Выборы- 2021. Курган , выборы, кабинка, топ, избирательный участок, звездочка, голосование
Для участия в розыгрыше нужно будет, в том числе, прийти на избирательный участок Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», который пройдет во время голосования на выборах президента РФ 15—17 марта, в том числе, разыграют сотни шуруповертов и умных колонок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией

«Подарки на викторину: умная колонка „Яндекс.Станция“ (Лайт) — 200 [шт.], утюг Starwind — 500, смартфон Samsung Galaxy A14 — 50, электросамокат Hiper — 50, тонометр автоматический A&D — 190, шуруповерт аккумуляторный Redweg -200», — указано в списке подарков. Также курганцы могут выиграть электрический чайник, кухонные весы, сушилку для овощей, утюг, мультиварку, фен, power bank, миксер, блендер и мясорубку.

Всего планируется разыграть более 4000 призов. Самыми дорогими подарками являются однокомнатная квартира и три автомобиля Lada Niva Travel. Призы приобрели местные бизнесмены. Для участия в розыгрыше нужно будет на избирательных участках ответить на вопросы, связанные с историей области.

Во время фестиваля разыграют более 4000 тысяч призов
Во время фестиваля разыграют более 4000 тысяч призов
Фото:

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В Курганской области в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», который пройдет во время голосования на выборах президента РФ 15—17 марта, в том числе, разыграют сотни шуруповертов и умных колонок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией «Подарки на викторину: умная колонка „Яндекс.Станция“ (Лайт) — 200 [шт.], утюг Starwind — 500, смартфон Samsung Galaxy A14 — 50, электросамокат Hiper — 50, тонометр автоматический A&D — 190, шуруповерт аккумуляторный Redweg -200», — указано в списке подарков. Также курганцы могут выиграть электрический чайник, кухонные весы, сушилку для овощей, утюг, мультиварку, фен, power bank, миксер, блендер и мясорубку. Всего планируется разыграть более 4000 призов. Самыми дорогими подарками являются однокомнатная квартира и три автомобиля Lada Niva Travel. Призы приобрели местные бизнесмены. Для участия в розыгрыше нужно будет на избирательных участках ответить на вопросы, связанные с историей области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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