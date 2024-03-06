ЕР проведет акцию «Твоя весна» к 8 Марта для жен, матерей и дочерей военных

06 марта 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Депутаты «Единой России», совместно с «Молодой Гвардией» готовят для женщин подарки и праздничные сюрпризы Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия» Партия «Единая Россия» совместно с волонтерами из «Молодой Гвардии» поздравит женщин с 8 марта по всей стране. Для них будут организованы акции, творческие занятия, психологические тренинги, фотовыставки и другие мероприятия и праздничные сюрпризы. Также девушкам будут торжественно вручать цветы. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — отметил в преддверии праздника Андрей Турчак. Его комментарий опубликован на официальном сайте партии. По словам секретаря Генсовета, на сегодня «Единой Россией» открыты штабы общественной поддержки в 77 регионах страны. В Международный женский день будет организованы десятки массовых мероприятий. Среди них, например, акция «Твоя весна» или фотовыставка «Героини тыла», посвященная волонтерам из числа женщин. Представители ЕР организуют праздничные поздравления и мероприятия для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерской деятельности. Кроме того, для жен, матерей и дочерей военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, будут организованы различные психологические тренинги и творческие занятия. Помимо этого, представители «Молодой Гвардии» в праздничный день будут дарить женщинам цветы и открытки. «Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — подчеркнул председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов. Культурные учреждения по всей стране также готовят к празднику мероприятия, посвященные женщинам. Например, городские и местные учреждения культуры и библиотеки Курганской области совместно с местными отделениями партии «Единая Россия» приготовили концерты, конкурсы, мастер-классы, литературно-игровые программы, посвященные празднику 8 марта. «Депутаты Курганской городской Думы также поздравят коллективы школ и детских садов с наступающим 8 Марта. Это очень хорошая и добрая инициатива, которая поможет создать атмосферу праздника и внимания к работницам образовательных учреждений областного центра. <…> В преддверии Международного женского дня депутаты и активисты партии „Единая Россия“ также навестят тружениц тыла, поздравят жен и матерей участников СВО», — подчеркнул руководитель исполнительного комитета Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. Депутаты Курганской городской Думы также поздравят коллективы школ и детских садов с наступающим 8 Марта Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» совместно с волонтерами из «Молодой Гвардии» поздравит женщин с 8 марта по всей стране. Для них будут организованы акции, творческие занятия, психологические тренинги, фотовыставки и другие мероприятия и праздничные сюрпризы. Также девушкам будут торжественно вручать цветы. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — отметил в преддверии праздника Андрей Турчак. Его комментарий опубликован на официальном сайте партии. По словам секретаря Генсовета, на сегодня «Единой Россией» открыты штабы общественной поддержки в 77 регионах страны. В Международный женский день будет организованы десятки массовых мероприятий. Среди них, например, акция «Твоя весна» или фотовыставка «Героини тыла», посвященная волонтерам из числа женщин. Представители ЕР организуют праздничные поздравления и мероприятия для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерской деятельности. Кроме того, для жен, матерей и дочерей военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, будут организованы различные психологические тренинги и творческие занятия. Помимо этого, представители «Молодой Гвардии» в праздничный день будут дарить женщинам цветы и открытки. «Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — подчеркнул председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов. Культурные учреждения по всей стране также готовят к празднику мероприятия, посвященные женщинам. Например, городские и местные учреждения культуры и библиотеки Курганской области совместно с местными отделениями партии «Единая Россия» приготовили концерты, конкурсы, мастер-классы, литературно-игровые программы, посвященные празднику 8 марта. «Депутаты Курганской городской Думы также поздравят коллективы школ и детских садов с наступающим 8 Марта. Это очень хорошая и добрая инициатива, которая поможет создать атмосферу праздника и внимания к работницам образовательных учреждений областного центра. <…> В преддверии Международного женского дня депутаты и активисты партии „Единая Россия“ также навестят тружениц тыла, поздравят жен и матерей участников СВО», — подчеркнул руководитель исполнительного комитета Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин.