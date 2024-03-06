Пермская юристка требует, чтобы заксобрание запретило английский язык в регионе

На запрет Ирину Пономареву подтолкнула кофейня в здании администрации губернатора Фото: Размик Закарян © URA.RU

Активистка из Оханска, юрист Ирина Пономарева попросила заксобрание запретить использование английского языка в государственных и муниципальных структурах, а также ввести систему штрафов за несоблюдение правила. В распоряжении URA.RU есть письмо Пономаревой в адрес краевого парламента.

«Прошу принять законодательство о запрете использования английского языка регионе в государственных, муниципальных учреждениях, одежде и продуктах, запретить производство и ввоз товаров с надписями на английском языке, ввести систему штрафов, санкций за использование английского языка», — говорится в сообщении. Она уверена, что использование английского нарушает Конституцию, ФЗ «О государственном языке» и ФЗ «О рекламе».

К такому действию Пономареву подтолкнуло посещение администрации губернатора. Она приходила на личный прием к и. о. главы администрации Александру Смертину 26 января, и в холле увидела кофейню. А там — английский кофе, «бумажные стаканчики под кофе также с английскими надписями и орангутангами», продавец в одежде и с бейджем с английскими надписями (а в носу у него — кольцо), еда с надписями на английском и даже музыка — английская. «Заявитель считает недопустимым наличие в администрации губернатора кафе с американской продукцией, поскольку это американизация русских чиновников, воздействие через американскую музыку гипноза и их заколдовывание, подсаживание на кофе, а кофе — это наркотик, делают из русских чиновников кофе наркоманов», — заключила Пономарева.

Она убеждена, что в холле администрации должная быть «русская чаевая с блинчиками и продавцом в сарафане». Ирина Пономарева подтвердила URA.RU, что действительно направила такой запрос. «Я хочу, чтобы все было на русском», — заявила она. В пресс-службе заксобрания на момент публикации не ответили на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Пономарева вызвала полицию на конкурс по отбору мэра Оханского округа: она заподозрила подкуп конкурсной комиссии. Сейчас она оспаривает итоги конкурса в судах.