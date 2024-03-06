В пермском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии у ЦУМа

Пермский минздрав: пострадавшие в ДТП возле ЦУМа проходят лечение в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие в ДТП продолжают проходить лечение в больнице
Пострадавшие в ДТП продолжают проходить лечение в больнице Фото:

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии двух 18-летних пермяков, которые пострадали в результате резонансного ДТП в краевой столице возле ЦУМа. На данный момент пострадавшие проходят курс лечения в городской больнице.

«В пресс-службе краевого минздрава рассказали, что оба пострадавших продолжают лечение в больнице. Один из парней находится в удовлетворительном состоянии, второй пермяк — в состоянии средней степени тяжести», — сообщило издание Properm.

Авария произошла у ЦУМа 3 марта. Автомобиль Nissan Teana, за рулем которого находился 31-летний уроженец Республики Таджикистан, сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП погибла 18-летняя студентка Пермского института железнодорожного транспорта, еще два 18-летних пермяка получили тяжелые травмы.

Следователи возбудили уголовное дело. Водителя отправили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

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В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии двух 18-летних пермяков, которые пострадали в результате резонансного ДТП в краевой столице возле ЦУМа. На данный момент пострадавшие проходят курс лечения в городской больнице. «В пресс-службе краевого минздрава рассказали, что оба пострадавших продолжают лечение в больнице. Один из парней находится в удовлетворительном состоянии, второй пермяк — в состоянии средней степени тяжести», — сообщило издание Properm. Авария произошла у ЦУМа 3 марта. Автомобиль Nissan Teana, за рулем которого находился 31-летний уроженец Республики Таджикистан, сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП погибла 18-летняя студентка Пермского института железнодорожного транспорта, еще два 18-летних пермяка получили тяжелые травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Водителя отправили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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