Свердловчане негодуют из-за нападения бойцовской собаки на самоеда. Видео

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В Сухом Логу бойцовская собака сцепилась с самоедом, пока хозяин стоял рядом
В Сухом Логу бойцовская собака сцепилась с самоедом, пока хозяин стоял рядом Фото:

Жители Сухого Лога (Свердловская область) взволнованны из-за нападения бойцовской собаки на другого пса. Сообщения об этом появились в группе ВКонтакте "Типичный Сухой Лог".

"Есть ещё какие-то вопросы по факту адекватности собаки и ее хозяина? Как можете услышать, хозяин Стаффорда (бойцовская порода собак) кайфует от процесса и не собирается останавливать своего питомца", — негодует автор поста. По словам очевидцев, хозяин собаки даже не пытался остановить своего пса.

"Таких случаев в нашем городе было уже не один и не два. Люди пишут заявления. Всё сходит на нет", — комментируют подписчики группы "ТСЛ". Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация по данному происшествию зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД. Проводится проверка. 

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Жители Сухого Лога (Свердловская область) взволнованны из-за нападения бойцовской собаки на другого пса. Сообщения об этом появились в группе ВКонтакте "Типичный Сухой Лог". "Есть ещё какие-то вопросы по факту адекватности собаки и ее хозяина? Как можете услышать, хозяин Стаффорда (бойцовская порода собак) кайфует от процесса и не собирается останавливать своего питомца", — негодует автор поста. По словам очевидцев, хозяин собаки даже не пытался остановить своего пса. "Таких случаев в нашем городе было уже не один и не два. Люди пишут заявления. Всё сходит на нет", — комментируют подписчики группы "ТСЛ". Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация по данному происшествию зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД. Проводится проверка. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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