Пугачева оскорбила россиян. Видео

Пугачева назвала уехавших россиян ненормальными, за желание вернуться на родину

06 марта 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева назвала ненормальными всех, кто захотел вернуться и жить в России Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Российская артистка Алла Пугачева назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года. Она записала соответствующее видео в своих соцсетях. В своей речи она обратилась к певцу Стасу Михайлову, который ранее заявлял, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать». В итоге артистка назвала его бранным словом. «Не собираются нормальные люди возвращаться [в Россию после эмиграции], не собираются», — уточнила Алла Пугачева, подчеркнув, что все, кто сейчас проживают в РФ или планируют возвращаться — ненормальные люди. При этом дочь певицы Кристина Орбакайте как раз продолжает жить в России и заявляла, что никуда не собирается уезжать. Однако ранее сообщалось, что последняя проживала в США со своей семьей. В ноябре 2023 года Пугачева также обратилась в соцсетях к россиянам, в частности тем, кто ее критикует. Тогда она назвала их «недоличностями», «завистниками» и «заложниками». Сама артистка уехала из России в 2022 году. Российский музыкант Стас Михайлов ранее заявлял, что Пугачева приползет обратно и будет всем ноги целовать.

Российская артистка Алла Пугачева назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года. Она записала соответствующее видео в своих соцсетях. В своей речи она обратилась к певцу Стасу Михайлову, который ранее заявлял, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать». В итоге артистка назвала его бранным словом. «Не собираются нормальные люди возвращаться [в Россию после эмиграции], не собираются», — уточнила Алла Пугачева, подчеркнув, что все, кто сейчас проживают в РФ или планируют возвращаться — ненормальные люди. При этом дочь певицы Кристина Орбакайте как раз продолжает жить в России и заявляла, что никуда не собирается уезжать. Однако ранее сообщалось, что последняя проживала в США со своей семьей. В ноябре 2023 года Пугачева также обратилась в соцсетях к россиянам, в частности тем, кто ее критикует. Тогда она назвала их «недоличностями», «завистниками» и «заложниками». Сама артистка уехала из России в 2022 году. Российский музыкант Стас Михайлов ранее заявлял, что Пугачева приползет обратно и будет всем ноги целовать.