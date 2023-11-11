Пугачева назвала своих хейтеров «рабами и холопами»

Алла Пугачева негативно высказалась против своих недоброжелателей
Российская певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам и назвала их «недоличностями», «завистниками» и «заложниками». Об этом артистка заявила в соцсетях.
«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — написала она в соцсетях. Алла Пугачева уточнила, что негативные высказывания в ее адрес со стороны критиков являются враньем и абсурдным вымыслом.
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