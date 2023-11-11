Пугачева назвала своих хейтеров «рабами и холопами»

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Алла Пугачева негативно высказалась против своих недоброжелателей Фото:

Российская певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам и назвала их «недоличностями», «завистниками» и «заложниками». Об этом артистка заявила в соцсетях.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — написала она в соцсетях. Алла Пугачева уточнила, что негативные высказывания в ее адрес со стороны критиков являются враньем и абсурдным вымыслом.

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Российская певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам и назвала их «недоличностями», «завистниками» и «заложниками». Об этом артистка заявила в соцсетях. «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — написала она в соцсетях. Алла Пугачева уточнила, что негативные высказывания в ее адрес со стороны критиков являются враньем и абсурдным вымыслом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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