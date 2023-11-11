Общество Пугачева назвала своих хейтеров «рабами и холопами» 11 ноября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 + Алла Пугачева негативно высказалась против своих недоброжелателей Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Российская певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам и назвала их «недоличностями», «завистниками» и «заложниками». Об этом артистка заявила в соцсетях. «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — написала она в соцсетях. Алла Пугачева уточнила, что негативные высказывания в ее адрес со стороны критиков являются враньем и абсурдным вымыслом. Российская певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам и назвала их «недоличностями», «завистниками» и «заложниками». Об этом артистка заявила в соцсетях. «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — написала она в соцсетях. Алла Пугачева уточнила, что негативные высказывания в ее адрес со стороны критиков являются враньем и абсурдным вымыслом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям