Кому на строительных площадках Тюмени готовы платить больше всего

Застройщики Тюмени прогнозируют дефицит кадров на уровне 15% в течение полугода

Каменщику в Тюмени готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские застройщики отмечают, что уже в ближайшие полгода дефицит кадров на стройках региона вырастет до 15%. В настоящий момент больше всего востребованы инженеры различных категорий и руководители проектов, сообщила URA.RU руководитель службы HR группы компаний «Меридиан» Наталья Гулакова.

«Дефицитными остаются инженеры по гарантии, инженеры технического надзора, специалисты исходно-разрешительной документации, руководители проекта, инженеры-проектировщики. Сыграли свою роль и отголоски пандемии, которая показала всю привлекательность удаленной работы», — пояснила URA.RU Гулакова.

По данным других застройщиков, уже начал ощущаться дефицит рабочих специальностей — оконщиков, каменщиков, штукатуров, монолитчиков и других. Корреспондент URA.RU выяснил, сколько готовы платить работодатели самым востребованным специалистам.

Инженерный состав

Среди инженерных специальностей больше всего в строительстве готовы платить инженеру-проектировщику промышленного и гражданского строительства. В Тюменской области такому эксперту предлагают зарплату до 130 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт не менее трех лет и умение пользоваться специализированными программами.

Чуть меньше — до 120 тысяч рублей в месяц — готовы платить инженеру ПТО. Другим специалистам инженерной направленности нередко обещают и больше, но нижний порог зарплат для них составляет от 75 тысяч рублей.

Руководящие посты

В этой нише однозначный лидер по востребованности и зарплате — руководитель проекта. Специалисты этого профиля требуются не только в жилищном строительстве, но и в дорожной сфере, и в ТЭК. В зависимости от сферы и компании, соискателю готовы платить от 120 до 250 тысяч рублей в месяц. Взамен требуются опыт, наличие успешного реализованных проектов, владение навыками работы с проектной документацией и знание технологических процессов в выбранной сфере.

Каменщики и монолитчики

Зарплата каменщика в Тюмени зависит от квалификации. Некоторые компании ищут мастера бригады, такому специалисту готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. Зарплата рядового каменщика колеблется в районе от 70 до 90 тысяч рублей. Монолитчикам предлагают похожие финансовые условия с зарплатой от 80 до 120 тысяч в месяц.

Другие строительные специальности

Прочие рабочие специальности на стройке находятся с точки зрения работодателя в равных условиях. В зависимости от квалификации, оконщикам, штукатурам, малярам, плиточникам, потолочникам и другим готовы предложить от 70 до 130 тысяч рублей ежемесячно.