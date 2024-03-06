Екатеринбургу дали приоритет по стройке высокоскоростной магистрали из Москвы

Высокоскоростная магистраль из Москвы в Екатеринбург станет вторым этапом развития транспортной системы России. В первую очередь планируется строительство магистрали Москва – Санкт-Петербург, об этом сообщили в telegram-канале "РИА Новости".
"РЖД показали, в каком порядке в России будут строиться высокоскоростные магистрали. Москва-Санкт-Петербург, Москва-Екатеринбург, Москва- Адлер, Москва-Минск, Москва-Рязань", — говористя в сообщении.
Основная схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург согласована. На строительство ветки потребуется порядка 580 млрд рублей. О том, что магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, президент Владимир Путин заявил в середине февраля во время совещания на заводе "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область).
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