Екатеринбургу дали приоритет по стройке высокоскоростной магистрали из Москвы

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Екатеринбург оказался вторым в очереди по строительству высокоскоростной магистрали (архивное фото)
Екатеринбург оказался вторым в очереди по строительству высокоскоростной магистрали (архивное фото) Фото:

Высокоскоростная магистраль из Москвы в Екатеринбург станет вторым этапом развития транспортной системы России. В первую очередь планируется строительство магистрали Москва – Санкт-Петербург, об этом сообщили в telegram-канале "РИА Новости". 

"РЖД показали, в каком порядке в России будут строиться высокоскоростные магистрали. Москва-Санкт-Петербург, Москва-Екатеринбург, Москва- Адлер, Москва-Минск, Москва-Рязань", — говористя в сообщении. 

Основная схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург согласована. На строительство ветки потребуется порядка 580 млрд рублей. О том, что магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, президент Владимир Путин заявил в середине февраля во время совещания на заводе "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область).

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Высокоскоростная магистраль из Москвы в Екатеринбург станет вторым этапом развития транспортной системы России. В первую очередь планируется строительство магистрали Москва – Санкт-Петербург, об этом сообщили в telegram-канале "РИА Новости".  "РЖД показали, в каком порядке в России будут строиться высокоскоростные магистрали. Москва-Санкт-Петербург, Москва-Екатеринбург, Москва- Адлер, Москва-Минск, Москва-Рязань", — говористя в сообщении.  Основная схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург согласована. На строительство ветки потребуется порядка 580 млрд рублей. О том, что магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, президент Владимир Путин заявил в середине февраля во время совещания на заводе "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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