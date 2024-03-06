Власти вложат миллиарды в реконструкцию уральской «Пизанской башни»

В 2025 году начнется реконструкция Невьянской наклонной башни

06 марта 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

В 2025 году начнется масштабная реконструкция Невьянской башни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские власти вложат миллиарды рублей, чтобы провести реконструкцию Невьянской наклонной башни. Возрождение культового места планируется в 2025 году. Об этом сообщил замгубернатора области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас мы готовим документацию. Планируем в следующем году начать реконструкцию. На реконструкцию затратят миллиарды. Это работа не на один год», — подчеркнул Креков. Невьянская башня была построена в 1721—1725 годах. Высота башни — 57,5 метров. Башня является символом Невьянска — она изображена на гербе города, упоминается в бонистике и нумизматике. Башне посвящена серебряная монета Банка России 2007 года выпуска. Также башня является эмблемой объединения «Демидовский институт», которое занимаетсяя изучением истории Урала.

Свердловские власти вложат миллиарды рублей, чтобы провести реконструкцию Невьянской наклонной башни. Возрождение культового места планируется в 2025 году. Об этом сообщил замгубернатора области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас мы готовим документацию. Планируем в следующем году начать реконструкцию. На реконструкцию затратят миллиарды. Это работа не на один год», — подчеркнул Креков. Невьянская башня была построена в 1721—1725 годах. Высота башни — 57,5 метров. Башня является символом Невьянска — она изображена на гербе города, упоминается в бонистике и нумизматике. Башне посвящена серебряная монета Банка России 2007 года выпуска. Также башня является эмблемой объединения «Демидовский институт», которое занимаетсяя изучением истории Урала.