Власти вложат миллиарды в реконструкцию уральской «Пизанской башни»

Свердловские власти вложат миллиарды рублей, чтобы провести реконструкцию Невьянской наклонной башни. Возрождение культового места планируется в 2025 году. Об этом сообщил замгубернатора области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас мы готовим документацию. Планируем в следующем году начать реконструкцию. На реконструкцию затратят миллиарды. Это работа не на один год», — подчеркнул Креков.
Невьянская башня была построена в 1721—1725 годах. Высота башни — 57,5 метров. Башня является символом Невьянска — она изображена на гербе города, упоминается в бонистике и нумизматике. Башне посвящена серебряная монета Банка России 2007 года выпуска. Также башня является эмблемой объединения «Демидовский институт», которое занимаетсяя изучением истории Урала.
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