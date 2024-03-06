Власти вложат миллиарды в реконструкцию уральской «Пизанской башни»

В 2025 году начнется реконструкция Невьянской наклонной башни
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Невьянска. Свердловская область, невьянская башня
В 2025 году начнется масштабная реконструкция Невьянской башни Фото:

Свердловские власти вложат миллиарды рублей, чтобы провести реконструкцию Невьянской наклонной башни. Возрождение культового места планируется в 2025 году. Об этом сообщил замгубернатора области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас мы готовим документацию. Планируем в следующем году начать реконструкцию. На реконструкцию затратят миллиарды. Это работа не на один год», — подчеркнул Креков.

Невьянская башня была построена в 1721—1725 годах. Высота башни — 57,5 метров. Башня является символом Невьянска — она изображена на гербе города, упоминается в бонистике и нумизматике. Башне посвящена серебряная монета Банка России 2007 года выпуска. Также башня является эмблемой объединения «Демидовский институт», которое занимаетсяя изучением истории Урала.

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Свердловские власти вложат миллиарды рублей, чтобы провести реконструкцию Невьянской наклонной башни. Возрождение культового места планируется в 2025 году. Об этом сообщил замгубернатора области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас мы готовим документацию. Планируем в следующем году начать реконструкцию. На реконструкцию затратят миллиарды. Это работа не на один год», — подчеркнул Креков. Невьянская башня была построена в 1721—1725 годах. Высота башни — 57,5 метров. Башня является символом Невьянска — она изображена на гербе города, упоминается в бонистике и нумизматике. Башне посвящена серебряная монета Банка России 2007 года выпуска. Также башня является эмблемой объединения «Демидовский институт», которое занимаетсяя изучением истории Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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