В Сургуте силовики устроили облаву на мигрантов

В Сургуте полицейские устроили рейды по общежитиям и строительным площадкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
В Сургуте полиция устроила рейды по общежитиям и строительным площадкам Фото:

В Сургуте полицейские при поддержке силовых подразделений провели рейды по общежитиям и строительным площадкам. Силовики направили в суд материалы о выдворении семи иностранных граждан из страны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«При проверке одного из общежитий по улице Базовая в отдел по вопросам миграции доставлено 23 иностранных гражданина. В отношении 10 нарушителей составлено 19 административных протоколов. 6 человек, которые находятся на территории России незаконно, помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. В отношении нарушителей материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о выдворении», — говорится в сообщении.

Со строящегося объекта полицейские доставили в отдел еще свыше 80 человек. На них составили 30 административных протоколов, 4 из которых — за нарушения режима пребывания. Также полицейские задержали гражданина, который незаконно находился на территории РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске полиция устроила массовые рейды по торговым точкам, строительным объектам, жилому сектору и другим местам пребывания мигрантов. Силовики выявили 44 нарушения, на троих жителей города завели уголовные дела, еще один иностранец будет выдворен из страны.

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В Сургуте полицейские при поддержке силовых подразделений провели рейды по общежитиям и строительным площадкам. Силовики направили в суд материалы о выдворении семи иностранных граждан из страны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «При проверке одного из общежитий по улице Базовая в отдел по вопросам миграции доставлено 23 иностранных гражданина. В отношении 10 нарушителей составлено 19 административных протоколов. 6 человек, которые находятся на территории России незаконно, помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. В отношении нарушителей материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о выдворении», — говорится в сообщении. Со строящегося объекта полицейские доставили в отдел еще свыше 80 человек. На них составили 30 административных протоколов, 4 из которых — за нарушения режима пребывания. Также полицейские задержали гражданина, который незаконно находился на территории РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске полиция устроила массовые рейды по торговым точкам, строительным объектам, жилому сектору и другим местам пребывания мигрантов. Силовики выявили 44 нарушения, на троих жителей города завели уголовные дела, еще один иностранец будет выдворен из страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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