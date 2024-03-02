В Кургане бьют тревогу из-за браконьерского способа отлова косуль

В Кургане нашли множество петель для отлова косуль. Об этом сообщили обеспокоенные горожане. Согласно действующему закону, такой способ поимки животных приравнивается к браконьерству и карается штрафом.
«В Левашово (микрорайон в Кургане — прим. URA.RU) кто-то пытается ловить косуль на петли. На деревьях — множество петель из проволоки», — местных жителей цитирует паблик «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил запросы по теме публикации в мэрию Кургана и полицию. Ответ ожидается.
В Курганской области нашествие косуль фиксируют с начала года. К людям, как правило, выходят молодые особи. Основной поток миграции идет из областей рядом с Волгой, а также из Свердловской области. Среди основных причин тенденции — голод, вызванный недостатком кормовой базы. Курганские охотники регулярно пополняют запасы в кормушках, созданных специально для косулью. Они установлены в разных точках области.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.