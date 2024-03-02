02 марта 2024
01 марта 2024

В Кургане бьют тревогу из-за браконьерского способа отлова косуль

Жители Кургана обнаружили металлические петли для незаконного отлова косуль
© Служба новостей «URA.RU»
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Косули. Кетовский район. Курган, козы, козлы, дикие животные, косули, дикие козлы, дикие козы
Косули все чаще встречаются на окраинах городов и близи дорог Фото:
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Голодные косули атаковали курганские города

В Кургане нашли множество петель для отлова косуль. Об этом сообщили обеспокоенные горожане. Согласно действующему закону, такой способ поимки животных приравнивается к браконьерству и карается штрафом.

«В Левашово (микрорайон в Кургане — прим. URA.RU) кто-то пытается ловить косуль на петли. На деревьях — множество петель из проволоки», — местных жителей цитирует паблик «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запросы по теме публикации в мэрию Кургана и полицию. Ответ ожидается.

В Курганской области нашествие косуль фиксируют с начала года. К людям, как правило, выходят молодые особи. Основной поток миграции идет из областей рядом с Волгой, а также из Свердловской области. Среди основных причин тенденции — голод, вызванный недостатком кормовой базы. Курганские охотники регулярно пополняют запасы в кормушках, созданных специально для косулью. Они установлены в разных точках области.

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В Кургане нашли множество петель для отлова косуль. Об этом сообщили обеспокоенные горожане. Согласно действующему закону, такой способ поимки животных приравнивается к браконьерству и карается штрафом. «В Левашово (микрорайон в Кургане — прим. URA.RU) кто-то пытается ловить косуль на петли. На деревьях — множество петель из проволоки», — местных жителей цитирует паблик «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запросы по теме публикации в мэрию Кургана и полицию. Ответ ожидается. В Курганской области нашествие косуль фиксируют с начала года. К людям, как правило, выходят молодые особи. Основной поток миграции идет из областей рядом с Волгой, а также из Свердловской области. Среди основных причин тенденции — голод, вызванный недостатком кормовой базы. Курганские охотники регулярно пополняют запасы в кормушках, созданных специально для косулью. Они установлены в разных точках области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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