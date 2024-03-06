Самые прибыльные подработки для школьников в ХМАО

HeadHunter: школьникам предлагают работу курьерами за 200 тысяч рублей

06 марта 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

В большинстве случаев работодатель предлагает школьникам посменную или почасовую оплату Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Школьникам ХМАО предлагают вакансии курьеров и сборщиков заказов с зарплатой более 200 тысяч рублей ежемесячно. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе онлайн-платформы HeadHunter. «Среди самых „дорогих“ вакансий для несовершеннолетних — курьер аптек с заработком до 265 500 рублей на руки. Также соискателям от 14 лет предлагают до 183 500 рублей ежемесячно при работе курьером на разовые задания с занятостью от двух часов в день. Кандидатам от 16 лет готовы платить по 3 600 рублей за день работы сборщиком интернет-заказов», — такой статистикой поделились эксперты платформы. При этом в большинстве вакансий работодатель указывает почасовую оплату, или оплату за смену. Сумма за месяц зачастую формируется исходя из максимальной загрузки. Как правило, работодатели рассматривают резюме юных соискателей от 14 или от 16 лет. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. На эти профессии в округе самая низкая конкуренция.

Школьникам ХМАО предлагают вакансии курьеров и сборщиков заказов с зарплатой более 200 тысяч рублей ежемесячно. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе онлайн-платформы HeadHunter. «Среди самых „дорогих“ вакансий для несовершеннолетних — курьер аптек с заработком до 265 500 рублей на руки. Также соискателям от 14 лет предлагают до 183 500 рублей ежемесячно при работе курьером на разовые задания с занятостью от двух часов в день. Кандидатам от 16 лет готовы платить по 3 600 рублей за день работы сборщиком интернет-заказов», — такой статистикой поделились эксперты платформы. При этом в большинстве вакансий работодатель указывает почасовую оплату, или оплату за смену. Сумма за месяц зачастую формируется исходя из максимальной загрузки. Как правило, работодатели рассматривают резюме юных соискателей от 14 или от 16 лет. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. На эти профессии в округе самая низкая конкуренция.