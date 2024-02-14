Аналитики назвали вакансии, на которые проще всего устроиться в ХМАО

В ХМАО проще всего устроиться мерчендайзером, поваром и токарем

15 февраля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Мерчендайзерам проще всего устроиться на работу в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. По данным исследования hh.ru, на эти профессии в округе самая низкая конкуренция. «В регионе сегодня проще всего устроиться мерчендайзером: конкуренция здесь одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Второе место по соотношению спроса и предложения делят токарь и повар: по одному резюме на вакансию в каждой», — сообщила пресс-служба сервиса для поиска работы HeadHunter. Мерчендайзерам — специалистам, ответственным за выкладку товара в магазинах, предлагают зарплату от 32 до 54 тысяч рублей. Поварам, кондитерам и пекарям работодатели готовы платить от 45 до 72 тысяч рублей. Диапазон зарплат по вакансиям токарь, фрезеровщик, шлифовщик варьируется от 100 до 172 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что проще всего жителям Югры в начале февраля было устроиться на работу в розничную торговлю и автомобильный бизнес. Конкуренция в этих сферах в регионе на тот момент была минимальна.

В ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. По данным исследования hh.ru, на эти профессии в округе самая низкая конкуренция. «В регионе сегодня проще всего устроиться мерчендайзером: конкуренция здесь одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Второе место по соотношению спроса и предложения делят токарь и повар: по одному резюме на вакансию в каждой», — сообщила пресс-служба сервиса для поиска работы HeadHunter. Мерчендайзерам — специалистам, ответственным за выкладку товара в магазинах, предлагают зарплату от 32 до 54 тысяч рублей. Поварам, кондитерам и пекарям работодатели готовы платить от 45 до 72 тысяч рублей. Диапазон зарплат по вакансиям токарь, фрезеровщик, шлифовщик варьируется от 100 до 172 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что проще всего жителям Югры в начале февраля было устроиться на работу в розничную торговлю и автомобильный бизнес. Конкуренция в этих сферах в регионе на тот момент была минимальна.