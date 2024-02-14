14 февраля 2024

Аналитики назвали вакансии, на которые проще всего устроиться в ХМАО

В ХМАО проще всего устроиться мерчендайзером, поваром и токарем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., продавец, супермаркет, мерчендайзер, торговый зал, магазин
Мерчендайзерам проще всего устроиться на работу в ХМАО Фото:

В ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. По данным исследования hh.ru, на эти профессии в округе самая низкая конкуренция.

«В регионе сегодня проще всего устроиться мерчендайзером: конкуренция здесь одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Второе место по соотношению спроса и предложения делят токарь и повар: по одному резюме на вакансию в каждой», — сообщила пресс-служба сервиса для поиска работы HeadHunter.

Мерчендайзерам — специалистам, ответственным за выкладку товара в магазинах, предлагают зарплату от 32 до 54 тысяч рублей. Поварам, кондитерам и пекарям работодатели готовы платить от 45 до 72 тысяч рублей. Диапазон зарплат по вакансиям токарь, фрезеровщик, шлифовщик варьируется от 100 до 172 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что проще всего жителям Югры в начале февраля было устроиться на работу в розничную торговлю и автомобильный бизнес. Конкуренция в этих сферах в регионе на тот момент была минимальна.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. По данным исследования hh.ru, на эти профессии в округе самая низкая конкуренция. «В регионе сегодня проще всего устроиться мерчендайзером: конкуренция здесь одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Второе место по соотношению спроса и предложения делят токарь и повар: по одному резюме на вакансию в каждой», — сообщила пресс-служба сервиса для поиска работы HeadHunter. Мерчендайзерам — специалистам, ответственным за выкладку товара в магазинах, предлагают зарплату от 32 до 54 тысяч рублей. Поварам, кондитерам и пекарям работодатели готовы платить от 45 до 72 тысяч рублей. Диапазон зарплат по вакансиям токарь, фрезеровщик, шлифовщик варьируется от 100 до 172 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что проще всего жителям Югры в начале февраля было устроиться на работу в розничную торговлю и автомобильный бизнес. Конкуренция в этих сферах в регионе на тот момент была минимальна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...