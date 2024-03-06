В США назвали танки Abrams всего лишь «трупами» на поле боя

NI: танки Abrams — дополнительные трупы на Украине

06 марта 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Танки Abrams сложны для ВСУ, как и другая западная техника, пишет The National Interest Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские танки M1 Abrams — это всего лишь дополнительные «трупы» в зоне спецоперации на Украине. Эта техника будет гореть так же, как и другое вооружение, переданное Киеву Западом, пишет The National Interest. «Украина стала кладбищем танков, и хотят ли американские военные чиновники это признавать. Три М1 Abrams — всего лишь дополнительные трупы. Они горели, как и другие танки — и тысячи других танков раньше», — говорится в статье. По словам автора статьи, с немецкими танками Leopard 2 и британскими Challenger 2 также возникает немало трудностей с эксплуатацией в зоне украинского конфликта. Бойцам ВСУ попросту сложно обучаться управлению этими машинами из-за различий между советскими и западными стандартами военной техники. Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили три танка Abrams в зоне спецоперации. Крайний образец был ликвидирован под Авдеевкой 6 марта, передает RT. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские танки на Украине «будут гореть», как и другая техника Запада, сообщает MK.RU .

Американские танки M1 Abrams — это всего лишь дополнительные «трупы» в зоне спецоперации на Украине. Эта техника будет гореть так же, как и другое вооружение, переданное Киеву Западом, пишет The National Interest. «Украина стала кладбищем танков, и хотят ли американские военные чиновники это признавать. Три М1 Abrams — всего лишь дополнительные трупы. Они горели, как и другие танки — и тысячи других танков раньше», — говорится в статье. По словам автора статьи, с немецкими танками Leopard 2 и британскими Challenger 2 также возникает немало трудностей с эксплуатацией в зоне украинского конфликта. Бойцам ВСУ попросту сложно обучаться управлению этими машинами из-за различий между советскими и западными стандартами военной техники. Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили три танка Abrams в зоне спецоперации. Крайний образец был ликвидирован под Авдеевкой 6 марта, передает RT. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские танки на Украине «будут гореть», как и другая техника Запада, сообщает MK.RU.