В Челябинске местный житель ворвался в пивной магазин с предметом, похожим на гранату, и принялся угрожать продавцам. Те, в свою очередь, нажали тревожную кнопку и выбежали из магазина. Как сообщили в пресс-службе охранной компании «Варяг», приехавший наряд ГБР заковал дебошира в наручники.
«В пивном магазине на улице Бейвеля сработала тревожная кнопка. Навстречу бойцам ГБР выбежали продавцы и сообщили, что в торговом зале находится гражданин с предметом, похожим на гранату. Мужчину заковали в наручники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг».
Пострадавших при инциденте нет. Во время задержания челябинец сыпал угрозами и в адрес сотрудников ЧОПа. Кричал, что всем пришел конец. После того, как на дебошире защелкнулись наручники, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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