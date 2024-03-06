В челябинский пивбар ворвался покупатель с муляжом гранаты. Фото

06 марта 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Буйного мужчину заковали в наручники Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске местный житель ворвался в пивной магазин с предметом, похожим на гранату, и принялся угрожать продавцам. Те, в свою очередь, нажали тревожную кнопку и выбежали из магазина. Как сообщили в пресс-службе охранной компании «Варяг», приехавший наряд ГБР заковал дебошира в наручники. «В пивном магазине на улице Бейвеля сработала тревожная кнопка. Навстречу бойцам ГБР выбежали продавцы и сообщили, что в торговом зале находится гражданин с предметом, похожим на гранату. Мужчину заковали в наручники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг». Пострадавших при инциденте нет. Во время задержания челябинец сыпал угрозами и в адрес сотрудников ЧОПа. Кричал, что всем пришел конец. После того, как на дебошире защелкнулись наручники, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Дебошира заковали в наручники и передали полиции Фото: пресс-служба охранной организации «Варяг»

В Челябинске местный житель ворвался в пивной магазин с предметом, похожим на гранату, и принялся угрожать продавцам. Те, в свою очередь, нажали тревожную кнопку и выбежали из магазина. Как сообщили в пресс-службе охранной компании «Варяг», приехавший наряд ГБР заковал дебошира в наручники. «В пивном магазине на улице Бейвеля сработала тревожная кнопка. Навстречу бойцам ГБР выбежали продавцы и сообщили, что в торговом зале находится гражданин с предметом, похожим на гранату. Мужчину заковали в наручники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг». Пострадавших при инциденте нет. Во время задержания челябинец сыпал угрозами и в адрес сотрудников ЧОПа. Кричал, что всем пришел конец. После того, как на дебошире защелкнулись наручники, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.