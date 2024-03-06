В челябинский пивбар ворвался покупатель с муляжом гранаты. Фото

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Буйного мужчину заковали в наручники Фото:

В Челябинске местный житель ворвался в пивной магазин с предметом, похожим на гранату, и принялся угрожать продавцам. Те, в свою очередь, нажали тревожную кнопку и выбежали из магазина. Как сообщили в пресс-службе охранной компании «Варяг», приехавший наряд ГБР заковал дебошира в наручники.

«В пивном магазине на улице Бейвеля сработала тревожная кнопка. Навстречу бойцам ГБР выбежали продавцы и сообщили, что в торговом зале находится гражданин с предметом, похожим на гранату. Мужчину заковали в наручники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг».

Пострадавших при инциденте нет. Во время задержания челябинец сыпал угрозами и в адрес сотрудников ЧОПа. Кричал, что всем пришел конец. После того, как на дебошире защелкнулись наручники, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Дебошира заковали в наручники и передали полиции
Дебошира заковали в наручники и передали полиции
Фото:

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В Челябинске местный житель ворвался в пивной магазин с предметом, похожим на гранату, и принялся угрожать продавцам. Те, в свою очередь, нажали тревожную кнопку и выбежали из магазина. Как сообщили в пресс-службе охранной компании «Варяг», приехавший наряд ГБР заковал дебошира в наручники. «В пивном магазине на улице Бейвеля сработала тревожная кнопка. Навстречу бойцам ГБР выбежали продавцы и сообщили, что в торговом зале находится гражданин с предметом, похожим на гранату. Мужчину заковали в наручники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг». Пострадавших при инциденте нет. Во время задержания челябинец сыпал угрозами и в адрес сотрудников ЧОПа. Кричал, что всем пришел конец. После того, как на дебошире защелкнулись наручники, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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