Кандидат в президенты США покинул президентскую гонку

AP: республиканка Никки Хейли приостановила президентскую кампанию

06 марта 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Никки Хейли приостановила президентскую кампанию, передает AP Фото: AP/TASS новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли вышла из президентской гонки. Об этом сообщает Associated Press. «Сейчас настало время приостановить мою кампанию», — сказала Никки Хейли в обращении к своим сторонникам. Ее слова передает международное агентство . Она дала заявление на фоне неофициальных слухов о том, что она намерена выйти из гонки. Также она пожелала своему оппоненту Дональду Трампу успехов. Его считают единственным кандидатом с большим политическим влиянием, который остался. В 2024 году в сентябре состоятся президентские выборы. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава США Дональд Трамп. Последний заявлял, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли вышла из президентской гонки. Об этом сообщает Associated Press. «Сейчас настало время приостановить мою кампанию», — сказала Никки Хейли в обращении к своим сторонникам. Ее слова передает международное агентство. Она дала заявление на фоне неофициальных слухов о том, что она намерена выйти из гонки. Также она пожелала своему оппоненту Дональду Трампу успехов. Его считают единственным кандидатом с большим политическим влиянием, который остался. В 2024 году в сентябре состоятся президентские выборы. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава США Дональд Трамп. Последний заявлял, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом.