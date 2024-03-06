Кандидат в президенты США покинул президентскую гонку

Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли вышла из президентской гонки. Об этом сообщает Associated Press.
«Сейчас настало время приостановить мою кампанию», — сказала Никки Хейли в обращении к своим сторонникам. Ее слова передает международное агентство. Она дала заявление на фоне неофициальных слухов о том, что она намерена выйти из гонки. Также она пожелала своему оппоненту Дональду Трампу успехов. Его считают единственным кандидатом с большим политическим влиянием, который остался.
В 2024 году в сентябре состоятся президентские выборы. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава США Дональд Трамп. Последний заявлял, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли вышла из президентской гонки. Об этом сообщает Associated Press. «Сейчас настало время приостановить мою кампанию», — сказала Никки Хейли в обращении к своим сторонникам. Ее слова передает международное агентство. Она дала заявление на фоне неофициальных слухов о том, что она намерена выйти из гонки. Также она пожелала своему оппоненту Дональду Трампу успехов. Его считают единственным кандидатом с большим политическим влиянием, который остался. В 2024 году в сентябре состоятся президентские выборы. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава США Дональд Трамп. Последний заявлял, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом.