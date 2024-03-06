Кандидат в президенты США покинул президентскую гонку

AP: республиканка Никки Хейли приостановила президентскую кампанию
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Никки Хейли приостановила президентскую кампанию, передает AP Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли вышла из президентской гонки. Об этом сообщает Associated Press.

«Сейчас настало время приостановить мою кампанию», — сказала Никки Хейли в обращении к своим сторонникам. Ее слова передает международное агентство. Она дала заявление на фоне неофициальных слухов о том, что она намерена выйти из гонки. Также она пожелала своему оппоненту Дональду Трампу успехов. Его считают единственным кандидатом с большим политическим влиянием, который остался.

В 2024 году в сентябре состоятся президентские выборы. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава США Дональд Трамп. Последний заявлял, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом.

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Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли вышла из президентской гонки. Об этом сообщает Associated Press. «Сейчас настало время приостановить мою кампанию», — сказала Никки Хейли в обращении к своим сторонникам. Ее слова передает международное агентство. Она дала заявление на фоне неофициальных слухов о том, что она намерена выйти из гонки. Также она пожелала своему оппоненту Дональду Трампу успехов. Его считают единственным кандидатом с большим политическим влиянием, который остался. В 2024 году в сентябре состоятся президентские выборы. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава США Дональд Трамп. Последний заявлял, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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