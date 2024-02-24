24 февраля 2024

Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине с рекордным результатом

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Дональд Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8% Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом. Трансляцию его выступления вели американские телеканалы.

«Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина», — сказал Трамп на встрече со сторонниками. Его слова приводит РИА Новости.

CNN сообщает, что Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8%, по версии Fox News, у экс-президента 63,5%. Ранее Трамп на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне заявил, что начнет крупнейшую депортацию в истории США при победе на выборах. По данным газеты The Washington Post, страны Евросоюза уже обсуждают создание структур, которые могут заменить НАТО в случае, если Трамп выиграет на выборах.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом. Трансляцию его выступления вели американские телеканалы. «Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина», — сказал Трамп на встрече со сторонниками. Его слова приводит РИА Новости. CNN сообщает, что Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8%, по версии Fox News, у экс-президента 63,5%. Ранее Трамп на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне заявил, что начнет крупнейшую депортацию в истории США при победе на выборах. По данным газеты The Washington Post, страны Евросоюза уже обсуждают создание структур, которые могут заменить НАТО в случае, если Трамп выиграет на выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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