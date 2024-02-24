Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине с рекордным результатом

25 февраля 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8% Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом. Трансляцию его выступления вели американские телеканалы. «Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина», — сказал Трамп на встрече со сторонниками. Его слова приводит РИА Новости. CNN сообщает, что Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8%, по версии Fox News, у экс-президента 63,5%. Ранее Трамп на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне заявил, что начнет крупнейшую депортацию в истории США при победе на выборах. По данным газеты The Washington Post, страны Евросоюза уже обсуждают создание структур, которые могут заменить НАТО в случае, если Трамп выиграет на выборах.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина с рекордным результатом. Трансляцию его выступления вели американские телеканалы. «Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина», — сказал Трамп на встрече со сторонниками. Его слова приводит РИА Новости. CNN сообщает, что Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8%, по версии Fox News, у экс-президента 63,5%. Ранее Трамп на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне заявил, что начнет крупнейшую депортацию в истории США при победе на выборах. По данным газеты The Washington Post, страны Евросоюза уже обсуждают создание структур, которые могут заменить НАТО в случае, если Трамп выиграет на выборах.