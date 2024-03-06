Путин анонсировал планы по строительству дорог на ближайшие пять лет

Путин: за пять лет будет обновлено 770 км дорог в направлении юга России

06 марта 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал модернизировать 770 километров дорог в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшие пять лет в России будет модернизировано почти 800 километров дорог в направлении юга. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин. В ближайшие пять лет будет модернизировано 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по Азово-Черноморскому направлению», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания по вопросам развития юга России в режиме ВКС. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Ранее российский глава определил новые национальные проекты, которые нужно реализовывать в стране. Один из них, под название «Экономика данных», прочно связанный с развитием искусственного интеллекта, мог бы помочь с проблемой строительства дорог, отмечали ряд российских экспертов.

В ближайшие пять лет в России будет модернизировано почти 800 километров дорог в направлении юга. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин. В ближайшие пять лет будет модернизировано 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по Азово-Черноморскому направлению», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания по вопросам развития юга России в режиме ВКС. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Ранее российский глава определил новые национальные проекты, которые нужно реализовывать в стране. Один из них, под название «Экономика данных», прочно связанный с развитием искусственного интеллекта, мог бы помочь с проблемой строительства дорог, отмечали ряд российских экспертов.