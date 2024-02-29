Путин вывел нацпроекты на новый уровень

Они будут решать более сложные задачи

01 марта 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что результат эффективности национальных проектов измеряется не в количественном виде, а в качественном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Названные президентом России Владимиром Путиным новые национальные проекты «вытекают» из того, что выстраивалось в предыдущие годы. Так эксперты прокомментировали URA.RU прошедшее послание главы государства к Федеральному Собранию. По их словам, новые нацпроекты призваны для того, чтобы собрать их всех воедино и решать более серьезные задачи. «До конца года все национальные проекты должны быть утверждены, скоординированы между собой. Хочу подчеркнуть: это не проекты отдельных ведомств, они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития», — заявил российский лидер. Новость по теме В России появятся пять новых нацпроектов: что анонсировал Путин Президент в послании к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года назвал пять новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи и здоровья. Реализация некоторых из них начнется уже в 2024 году. «Программа носит объективный и фундаментальный характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее. Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности», — подчеркнул президент. Президент также дал понять, что результат эффективности национальных проектов измеряется не в количественном виде, а качественном. «Главное — это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь», — резюмировал он. Анонсированные новые национальные проекты переплетаются не только между собой, но взаимосвязаны с предыдущими комплексными планами, считают опрошенные URA.RU эксперты. Политолог, профессор Высшей школы Экономики Марат Баширов в качестве примера привел проекты «Кадры», «Экономика данных» и «Здравоохранение»: «Если вытащить ветку из веника — подмести им не получится. Когда выходили на проект „Здравоохранение“, целевые показатели были физические в отношении оборудования, зданий. Нельзя отправить квалифицированного фельдшера работать в сельскую местность, если там ФАПы не сделаны. Вот когда они будут насыщены — появится динамика, и можно будет поставить вопрос: „что из этого можно выжать и кто будет работать на новом оборудовании?“ Отсюда и появляются совершенно другие задачи». Алиев утверждает, что нацпроект «Семья» — логическое продолжение очень большого комплекса усилий Фото: Владимир Андреев © URA.RU С этим мнением согласен и управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев. По его словам, новые проекты должны усилить меры поддержки, предложенные и осуществляемые властями ранее. «Национальный проект „Семья“ — логическое продолжение очень большого комплекса усилий (тот же маткапитал). Все это в рамках нового проекта будет продолжаться. „Кадры“ — тоже продолжение комплекса работ, которые были и в сфере образования, повышения квалификации. „Продолжительная и активная жизнь“ — продолжение тех всех усилий, которые для старшего поколения уже внедрялись. „Молодежь России“ — тоже комплексный подход. Опять же огромное межведомственное пересечение, что все делается для того, чтобы создать условия для развития молодежи. „Экономика данных“ — отрасль тоже интегральная. Она пронизывает всю экономику, цифровые платформы для каждой отрасли», — пояснил эксперт. «Экономика данных» — это следующий шаг в системах управления и принятия решений, сказал Баширов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обозначенные президентом новые нацпроекты призваны решать более сложные задачи, считает Баширов. «„Экономика данных“ — это следующий шаг в системах управления и принятия решений. Искусственный интеллект — программа, собирающая информацию. Она вычисляет самое оптимальное решение или отказывается от него. Любое решение, которое принимает госорган, всегда субъективно, и его принимает чиновник. Он точно так же берет какие-то данные, у него есть какой-то алгоритм, экспертизы и он принимает это решение. Человек всегда принимает неоптимальное решение. Если вы правильно запрограммировали машину и принесли ей верные данные, она всегда вам сэкономит время, деньги и предложит некую „дорожную карту“. Машина будет определять, где дорогу строить, когда ее ремонтировать, какое оборудование лучше купить именно в этой местности, исходя из разных факторов. Сегодня эти данные собираются вручную», — подчеркнул он. Стране скоро потребуются врачи другой квалификации, они должны будут уметь работать с искусственным интеллектом, который им поможет принять решение по диагнозу, подчеркивает Баширов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Президент не лакировал: он сказал, что есть две проблемы. Первая проблема — кадровый дефицит, вторая — технологический суверенитет. У нас недостаточно людей определенной профессии для решения тех задач, необходимых нам, — продолжил Баширов. — Например, если медицина удаленно помогает человеку создавать его цифровой портрет здоровья — совершенно точно требуется врачи другой квалификации, они должны уметь работать с этим самым искусственным интеллектом, который им поможет принять решение». При этом новые нацпроекты направлены, в том числе, на объединение россиян вокруг национальных ценностей, считает Алиев. Тут «переплетаются» семейные ценности, воспитательная и образовательная функции. «Нужны новые движки, чтобы собирать общество вокруг тех ценностей, тех запросов, про которые люди говорят», — отметил он, добавив, что ими могут стать новые национальные проекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Названные президентом России Владимиром Путиным новые национальные проекты «вытекают» из того, что выстраивалось в предыдущие годы. Так эксперты прокомментировали URA.RU прошедшее послание главы государства к Федеральному Собранию. По их словам, новые нацпроекты призваны для того, чтобы собрать их всех воедино и решать более серьезные задачи. «До конца года все национальные проекты должны быть утверждены, скоординированы между собой. Хочу подчеркнуть: это не проекты отдельных ведомств, они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития», — заявил российский лидер. Президент в послании к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года назвал пять новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи и здоровья. Реализация некоторых из них начнется уже в 2024 году. «Программа носит объективный и фундаментальный характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее. Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности», — подчеркнул президент. Президент также дал понять, что результат эффективности национальных проектов измеряется не в количественном виде, а качественном. «Главное — это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь», — резюмировал он. Анонсированные новые национальные проекты переплетаются не только между собой, но взаимосвязаны с предыдущими комплексными планами, считают опрошенные URA.RU эксперты. Политолог, профессор Высшей школы Экономики Марат Баширов в качестве примера привел проекты «Кадры», «Экономика данных» и «Здравоохранение»: «Если вытащить ветку из веника — подмести им не получится. Когда выходили на проект „Здравоохранение“, целевые показатели были физические в отношении оборудования, зданий. Нельзя отправить квалифицированного фельдшера работать в сельскую местность, если там ФАПы не сделаны. Вот когда они будут насыщены — появится динамика, и можно будет поставить вопрос: „что из этого можно выжать и кто будет работать на новом оборудовании?“ Отсюда и появляются совершенно другие задачи». С этим мнением согласен и управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев. По его словам, новые проекты должны усилить меры поддержки, предложенные и осуществляемые властями ранее. «Национальный проект „Семья“ — логическое продолжение очень большого комплекса усилий (тот же маткапитал). Все это в рамках нового проекта будет продолжаться. „Кадры“ — тоже продолжение комплекса работ, которые были и в сфере образования, повышения квалификации. „Продолжительная и активная жизнь“ — продолжение тех всех усилий, которые для старшего поколения уже внедрялись. „Молодежь России“ — тоже комплексный подход. Опять же огромное межведомственное пересечение, что все делается для того, чтобы создать условия для развития молодежи. „Экономика данных“ — отрасль тоже интегральная. Она пронизывает всю экономику, цифровые платформы для каждой отрасли», — пояснил эксперт. Обозначенные президентом новые нацпроекты призваны решать более сложные задачи, считает Баширов. «„Экономика данных“ — это следующий шаг в системах управления и принятия решений. Искусственный интеллект — программа, собирающая информацию. Она вычисляет самое оптимальное решение или отказывается от него. Любое решение, которое принимает госорган, всегда субъективно, и его принимает чиновник. Он точно так же берет какие-то данные, у него есть какой-то алгоритм, экспертизы и он принимает это решение. Человек всегда принимает неоптимальное решение. Если вы правильно запрограммировали машину и принесли ей верные данные, она всегда вам сэкономит время, деньги и предложит некую „дорожную карту“. Машина будет определять, где дорогу строить, когда ее ремонтировать, какое оборудование лучше купить именно в этой местности, исходя из разных факторов. Сегодня эти данные собираются вручную», — подчеркнул он. «Президент не лакировал: он сказал, что есть две проблемы. Первая проблема — кадровый дефицит, вторая — технологический суверенитет. У нас недостаточно людей определенной профессии для решения тех задач, необходимых нам, — продолжил Баширов. — Например, если медицина удаленно помогает человеку создавать его цифровой портрет здоровья — совершенно точно требуется врачи другой квалификации, они должны уметь работать с этим самым искусственным интеллектом, который им поможет принять решение». При этом новые нацпроекты направлены, в том числе, на объединение россиян вокруг национальных ценностей, считает Алиев. Тут «переплетаются» семейные ценности, воспитательная и образовательная функции. «Нужны новые движки, чтобы собирать общество вокруг тех ценностей, тех запросов, про которые люди говорят», — отметил он, добавив, что ими могут стать новые национальные проекты.