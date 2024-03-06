Свердловчанка вошла в список самых красивых стюардесс. Фото

Свердловчанка прошла в полуфинал международного конкурса стюардесс
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Свердловчанка стремится к победе в международном конкурсе стюардесс (архивное фото)
Свердловчанка стремится к победе в международном конкурсе стюардесс (архивное фото) Фото:

Жительница Верхней Салды (Свердловская область) Марина Берстенева прошла в полуфинал международного конкурса красоты "Топ стюардесс". Информация об том появилась на официальном сайте мероприятия.

"В этом году я начала учиться играть на фортепиано и могу сказать, что мне даже нравится изучать нотную грамоту. Не исключаю, что может быть, в финале конкурса "Топ стюардесс" я для вас что-то сыграю", - рассказала о себе Марина в визитной карточке конкурсантки.

Рыжеволосая свердловчанка участвует в номинации "Королевы неба" и очень надеется на победу. По словам девушки, она шестой год работает стюардессой, а эта профессия была ее детской мечтой.

Марина Берстенева уже шесть лет работает бортпроводником
Марина Берстенева уже шесть лет работает бортпроводником
Фото:

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Жительница Верхней Салды (Свердловская область) Марина Берстенева прошла в полуфинал международного конкурса красоты "Топ стюардесс". Информация об том появилась на официальном сайте мероприятия. "В этом году я начала учиться играть на фортепиано и могу сказать, что мне даже нравится изучать нотную грамоту. Не исключаю, что может быть, в финале конкурса "Топ стюардесс" я для вас что-то сыграю", - рассказала о себе Марина в визитной карточке конкурсантки. Рыжеволосая свердловчанка участвует в номинации "Королевы неба" и очень надеется на победу. По словам девушки, она шестой год работает стюардессой, а эта профессия была ее детской мечтой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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