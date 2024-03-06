Свердловчанка вошла в список самых красивых стюардесс. Фото

Жительница Верхней Салды (Свердловская область) Марина Берстенева прошла в полуфинал международного конкурса красоты "Топ стюардесс". Информация об том появилась на официальном сайте мероприятия.
"В этом году я начала учиться играть на фортепиано и могу сказать, что мне даже нравится изучать нотную грамоту. Не исключаю, что может быть, в финале конкурса "Топ стюардесс" я для вас что-то сыграю", - рассказала о себе Марина в визитной карточке конкурсантки.
Рыжеволосая свердловчанка участвует в номинации "Королевы неба" и очень надеется на победу. По словам девушки, она шестой год работает стюардессой, а эта профессия была ее детской мечтой.
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