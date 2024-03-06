На маршруте также поменяют перевозчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Длина одного из самых популярных маршрутов в Челябинске, №3, с 1 ноября будет сокращена в полтора раза. Из схемы, после перевода рейса на регулируемый тариф, исключат проезд по центру города и заезд в Ленинский район. Это следует из конкурсной документации ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». За обслуживание маршрута власти региона готовы заплатить 196,3 млн рублей.

«Путь следования: Березовая (ЧВВАКУШ) — Лесопарковая (ЮУрГУ), Лесопарковая (ЮУрГУ) — Березовая (ЧВВАКУШ). Протяженность, всего 38,4 км, в том числе: в прямом направлении 19,2 км, в обратном направлении 19,2 км. Срок выполнения работ: 01.11.2024 — 31.12.2027», — указано в документации.

Победители конкурса обязаны предоставлять льготный проезд тем, кто имеет право на такие льготы. В салонах необходимо установить терминалы для безналичного расчета. Автобусы должны быть новыми, не позднее 2023 и 2024 годов выпуска. Стоимость проезда будет регулироваться властями. Заявки на конкурс принимаются до 13 марта, а итоги подведут 15 марта.

В тех автобусах, что ездят сейчас по маршруту №3, нет терминалов и льготы не действуют. Билеты покупаются за наличный расчет или пассажиры платят переводом на телефон перевозчика. О повышении стоимости проезда перевозчик просто уведомляет власти.

Протяженность маршрута №3 сейчас составляет 58 км: 29 км в одну сторону и столько же в обратную. Автобус выезжает со остановки «ЧВВАКУШ» едет через весь города, в том числе через Северо-Запад, к улице Лесопарковой. Остановка «ЮрГУ» является промежуточной. От нее маршрутки едут через проспект Ленина и железнодорожный вокзал в Ленинский район, до конечной остановки — ТРК «Алмаз». С 1 ноября конечными точками маршрута станут «ЧВВАКУШ» и «ЮУрГУ».

Победители конкурса будут обязаны предоставлять льготный проезд Скрин: сервис СБИС

Вот так будет выглядеть схема проезда маршрута №3 с 1 ноября 2024 года Скрин: сервис СБИС

Вот так будет выглядеть схема проезда маршрута №3 с 1 ноября 2024 года Скрин: сервис СБИС