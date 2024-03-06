Песков: правительство взялось за финансирование новых инициатив Путина

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
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Правительство России активно работает над финансированием инициатив, озвученных президентом Владимиром Путиным в его послании к Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Формируется перечень поручений по посланию, как раз работа в разгаре. Частично вопросы финансирования будут и в закрытой части этого совещания (по развитию юга России) рассматриваться, что нормальная практика», — заявил Песков в интервью «Первому каналу».

В ходе обсуждения в правительстве рассматриваются различные схемы финансирования предложенных мер. Рабочий процесс включает в себя детальную проработку всех аспектов реализации инициатив, в том числе и вопросы финансового обеспечения.

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Правительство России активно работает над финансированием инициатив, озвученных президентом Владимиром Путиным в его послании к Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Формируется перечень поручений по посланию, как раз работа в разгаре. Частично вопросы финансирования будут и в закрытой части этого совещания (по развитию юга России) рассматриваться, что нормальная практика», — заявил Песков в интервью «Первому каналу». В ходе обсуждения в правительстве рассматриваются различные схемы финансирования предложенных мер. Рабочий процесс включает в себя детальную проработку всех аспектов реализации инициатив, в том числе и вопросы финансового обеспечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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