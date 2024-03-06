Песков: правительство взялось за финансирование новых инициатив Путина

Правительство России активно работает над финансированием инициатив, озвученных президентом Владимиром Путиным в его послании к Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Формируется перечень поручений по посланию, как раз работа в разгаре. Частично вопросы финансирования будут и в закрытой части этого совещания (по развитию юга России) рассматриваться, что нормальная практика», — заявил Песков в интервью «Первому каналу».
В ходе обсуждения в правительстве рассматриваются различные схемы финансирования предложенных мер. Рабочий процесс включает в себя детальную проработку всех аспектов реализации инициатив, в том числе и вопросы финансового обеспечения.
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