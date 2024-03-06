Песков: правительство взялось за финансирование новых инициатив Путина

06 марта 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России активно работает над финансированием инициатив, озвученных президентом Владимиром Путиным в его послании к Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Формируется перечень поручений по посланию, как раз работа в разгаре. Частично вопросы финансирования будут и в закрытой части этого совещания (по развитию юга России) рассматриваться, что нормальная практика», — заявил Песков в интервью «Первому каналу». В ходе обсуждения в правительстве рассматриваются различные схемы финансирования предложенных мер. Рабочий процесс включает в себя детальную проработку всех аспектов реализации инициатив, в том числе и вопросы финансового обеспечения.

Правительство России активно работает над финансированием инициатив, озвученных президентом Владимиром Путиным в его послании к Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Формируется перечень поручений по посланию, как раз работа в разгаре. Частично вопросы финансирования будут и в закрытой части этого совещания (по развитию юга России) рассматриваться, что нормальная практика», — заявил Песков в интервью «Первому каналу». В ходе обсуждения в правительстве рассматриваются различные схемы финансирования предложенных мер. Рабочий процесс включает в себя детальную проработку всех аспектов реализации инициатив, в том числе и вопросы финансового обеспечения.