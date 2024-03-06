Путин пошутил над главой Сбербанка на фестивале молодежи

Владимир Путин заявил, что руководители Сбера всегда на связи
Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, заявив, что он всегда на связи. Об этом глава государства сказал на встрече с гостями Всемирного фестиваля молодежи-2024.
«Зачем мне Сбер, если у нас есть руководители Сбера. Они всегда на связи», — заявил Путин. Его слова приводят в telegram-канале «Смотри».
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта в Сириусе. Организацией мероприятия занимается Росмолодежь, а само событие является частью усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного сотрудничества.
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