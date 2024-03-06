Путин пошутил над главой Сбербанка на фестивале молодежи

07 марта 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что руководители Сбера всегда на связи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, заявив, что он всегда на связи. Об этом глава государства сказал на встрече с гостями Всемирного фестиваля молодежи-2024. «Зачем мне Сбер, если у нас есть руководители Сбера. Они всегда на связи», — заявил Путин. Его слова приводят в telegram-канале «Смотри». Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта в Сириусе. Организацией мероприятия занимается Росмолодежь, а само событие является частью усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, заявив, что он всегда на связи. Об этом глава государства сказал на встрече с гостями Всемирного фестиваля молодежи-2024. «Зачем мне Сбер, если у нас есть руководители Сбера. Они всегда на связи», — заявил Путин. Его слова приводят в telegram-канале «Смотри». Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта в Сириусе. Организацией мероприятия занимается Росмолодежь, а само событие является частью усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного сотрудничества.