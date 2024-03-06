06 марта 2024

Путин пошутил над главой Сбербанка на фестивале молодежи

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что руководители Сбера всегда на связи Фото:

Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, заявив, что он всегда на связи. Об этом глава государства сказал на встрече с гостями Всемирного фестиваля молодежи-2024.

«Зачем мне Сбер, если у нас есть руководители Сбера. Они всегда на связи», — заявил Путин. Его слова приводят в telegram-канале «Смотри».

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта в Сириусе. Организацией мероприятия занимается Росмолодежь, а само событие является частью усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного сотрудничества.

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Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, заявив, что он всегда на связи. Об этом глава государства сказал на встрече с гостями Всемирного фестиваля молодежи-2024. «Зачем мне Сбер, если у нас есть руководители Сбера. Они всегда на связи», — заявил Путин. Его слова приводят в telegram-канале «Смотри». Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта в Сириусе. Организацией мероприятия занимается Росмолодежь, а само событие является частью усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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