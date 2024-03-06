06 марта 2024

Путин: Россия напрямую управляется Богом

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин процитировал выражение Христофор Миних Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — страна, которая напрямую управляется Богом. Об этом Путин заявил во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

«Был такой у нас военачальник немецкого происхождения Миних (генерал-фельдмаршал Христофор Миних — прим. URA.RU), который говорил, что Россия — страна, которая напрямую управляется Богом, потому что, если это не так, то непонятно, как она вообще существует. В первой части я согласен. Россия — страна, которая напрямую управляется Богом», — приводит слова Путина telegram-канал «Смотри».

Всемирный фестиваль молодежи начался 1 марта в Сочи. Около 20 тысяч человек из 188 стран мира. Во время встречи с участниками Путин рассказал, что он уверен в воссоединении России и Украины, во всяком случае, на «духовном уровне», передает RT.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — страна, которая напрямую управляется Богом. Об этом Путин заявил во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. «Был такой у нас военачальник немецкого происхождения Миних (генерал-фельдмаршал Христофор Миних — прим. URA.RU), который говорил, что Россия — страна, которая напрямую управляется Богом, потому что, если это не так, то непонятно, как она вообще существует. В первой части я согласен. Россия — страна, которая напрямую управляется Богом», — приводит слова Путина telegram-канал «Смотри». Всемирный фестиваль молодежи начался 1 марта в Сочи. Около 20 тысяч человек из 188 стран мира. Во время встречи с участниками Путин рассказал, что он уверен в воссоединении России и Украины, во всяком случае, на «духовном уровне», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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