Путин: Россия напрямую управляется Богом

07 марта 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин процитировал выражение Христофор Миних Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — страна, которая напрямую управляется Богом. Об этом Путин заявил во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. «Был такой у нас военачальник немецкого происхождения Миних (генерал-фельдмаршал Христофор Миних — прим. URA.RU), который говорил, что Россия — страна, которая напрямую управляется Богом, потому что, если это не так, то непонятно, как она вообще существует. В первой части я согласен. Россия — страна, которая напрямую управляется Богом», — приводит слова Путина telegram-канал «Смотри». Всемирный фестиваль молодежи начался 1 марта в Сочи. Около 20 тысяч человек из 188 стран мира. Во время встречи с участниками Путин рассказал, что он уверен в воссоединении России и Украины, во всяком случае, на «духовном уровне», передает RT.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — страна, которая напрямую управляется Богом. Об этом Путин заявил во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. «Был такой у нас военачальник немецкого происхождения Миних (генерал-фельдмаршал Христофор Миних — прим. URA.RU), который говорил, что Россия — страна, которая напрямую управляется Богом, потому что, если это не так, то непонятно, как она вообще существует. В первой части я согласен. Россия — страна, которая напрямую управляется Богом», — приводит слова Путина telegram-канал «Смотри». Всемирный фестиваль молодежи начался 1 марта в Сочи. Около 20 тысяч человек из 188 стран мира. Во время встречи с участниками Путин рассказал, что он уверен в воссоединении России и Украины, во всяком случае, на «духовном уровне», передает RT.