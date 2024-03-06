Путин предложил на фестивале поаплодировать женщинам в преддверии 8 Марта

06 марта 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил поаплодировать всем женщинам и девушкам в преддверии в 8 Марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин в преддверии Международного женского дня предложил поддержать аплодисментами всех женщин и девушек. Глава государства принял участие во Всемирном фестивале молодежи — 2024 в Сочи. «Давайте поаплодируем всем женщинам, девушкам», — обратился со сцены к участникам фестиваля Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводил телеканал «Россия 24». В ходе мероприятия Путин отметил, что люди по своей сути все едины с самого рождения. Он также подчеркнул, что основой для России являются традиционные ценности.

Российский президент Владимир Путин в преддверии Международного женского дня предложил поддержать аплодисментами всех женщин и девушек. Глава государства принял участие во Всемирном фестивале молодежи — 2024 в Сочи. «Давайте поаплодируем всем женщинам, девушкам», — обратился со сцены к участникам фестиваля Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводил телеканал «Россия 24». В ходе мероприятия Путин отметил, что люди по своей сути все едины с самого рождения. Он также подчеркнул, что основой для России являются традиционные ценности.