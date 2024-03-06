Путин предложил на фестивале поаплодировать женщинам в преддверии 8 Марта

Владимир Путин предложил поаплодировать всем женщинам и девушкам в преддверии в 8 Марта
Российский президент Владимир Путин в преддверии Международного женского дня предложил поддержать аплодисментами всех женщин и девушек. Глава государства принял участие во Всемирном фестивале молодежи — 2024 в Сочи.
«Давайте поаплодируем всем женщинам, девушкам», — обратился со сцены к участникам фестиваля Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводил телеканал «Россия 24».
В ходе мероприятия Путин отметил, что люди по своей сути все едины с самого рождения. Он также подчеркнул, что основой для России являются традиционные ценности.
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