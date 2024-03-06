Путин предложил на фестивале поаплодировать женщинам в преддверии 8 Марта

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин предложил поаплодировать всем женщинам и девушкам в преддверии в 8 Марта Фото:

Российский президент Владимир Путин в преддверии Международного женского дня предложил поддержать аплодисментами всех женщин и девушек. Глава государства принял участие во Всемирном фестивале молодежи — 2024 в Сочи.

«Давайте поаплодируем всем женщинам, девушкам», — обратился со сцены к участникам фестиваля Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводил телеканал «Россия 24».

В ходе мероприятия Путин отметил, что люди по своей сути все едины с самого рождения. Он также подчеркнул, что основой для России являются традиционные ценности.

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Российский президент Владимир Путин в преддверии Международного женского дня предложил поддержать аплодисментами всех женщин и девушек. Глава государства принял участие во Всемирном фестивале молодежи — 2024 в Сочи. «Давайте поаплодируем всем женщинам, девушкам», — обратился со сцены к участникам фестиваля Владимир Путин. Трансляцию мероприятия проводил телеканал «Россия 24». В ходе мероприятия Путин отметил, что люди по своей сути все едины с самого рождения. Он также подчеркнул, что основой для России являются традиционные ценности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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