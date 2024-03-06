Свердловчанина, пропавшего в начале февраля, нашли мертвым

Поисками мужчины занимались сотрудники полиции и волонтеры-поисковики
В поселке Мартюш под Каменском-Уральским (Свердловская область) нашли мертвым пропавшего 1 февраля Владислава Лелекова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в группе «ВКонтакте».
Поисками пропавшего занимались полицейские и члены поисково-спасательного отряда. Сообщение о его пропаже было опубликовано вечером 13 февраля, его тело нашли 29 февраля. Мужчине было 45 лет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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