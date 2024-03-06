06 марта 2024

Свердловчанина, пропавшего в начале февраля, нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , полиция
Поисками мужчины занимались сотрудники полиции и волонтеры-поисковики Фото:

В поселке Мартюш под Каменском-Уральским (Свердловская область) нашли мертвым пропавшего 1 февраля Владислава Лелекова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в группе «ВКонтакте».

Поисками пропавшего занимались полицейские и члены поисково-спасательного отряда. Сообщение о его пропаже было опубликовано вечером 13 февраля, его тело нашли 29 февраля. Мужчине было 45 лет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В поселке Мартюш под Каменском-Уральским (Свердловская область) нашли мертвым пропавшего 1 февраля Владислава Лелекова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в группе «ВКонтакте». Поисками пропавшего занимались полицейские и члены поисково-спасательного отряда. Сообщение о его пропаже было опубликовано вечером 13 февраля, его тело нашли 29 февраля. Мужчине было 45 лет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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