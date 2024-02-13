13 февраля 2024

В Свердловской области почти две недели не могут найти 45-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал 1 февраля Фото:

Под Каменском-Уральским в поселке Мартюш (Свердловская область) с 1 февраля идут поиски 45-летнего Владислава Лелекова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Владислав Лелеков 1978 года рождения. Может находится в вашем городе. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в серую кофту и черные спортивные штаны», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг Дарья (Коза): 8(982)642-78-30.

Фото:

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Под Каменском-Уральским в поселке Мартюш (Свердловская область) с 1 февраля идут поиски 45-летнего Владислава Лелекова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Владислав Лелеков 1978 года рождения. Может находится в вашем городе. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в серую кофту и черные спортивные штаны», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг Дарья (Коза): 8(982)642-78-30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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