Под Каменском-Уральским в поселке Мартюш (Свердловская область) с 1 февраля идут поиски 45-летнего Владислава Лелекова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Владислав Лелеков 1978 года рождения. Может находится в вашем городе. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в серую кофту и черные спортивные штаны», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».
Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг Дарья (Коза): 8(982)642-78-30.
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