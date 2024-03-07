Глава МИД Китая пригрозил США невообразимыми последствиями

Последствия военного конфликта между США и Китаем невозможно представить. Поэтому единственный вариант — это мирное сосуществование, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции.
«Мирное сосуществование — это основа. Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми», — заявил Ван И. Мероприятие транслировалось на
Ван И также призвал США рассматривать отношения с США объективно и рационально. По его словам, если Вашингтон решится подавить Пекин, то он нарвется на плачевные последствия.
Страны долгое время спорят насчет принадлежности острова Тайвань. На данный момент Штаты не хотят войны с Китаем из-за острова, где производятся чипы, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.
При этом власти Китая неоднократно предупреждали, что они будут бороться с вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос. Ван И отмечал, что независимость Тайваня не совместима с миром в проливе, передает RT.
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