Глава МИД Китая пригрозил США невообразимыми последствиями

Ван И: последствия конфликта между США и Китаем невозможно представить
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Ван И заявил о рисках войны США и Китая Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Последствия военного конфликта между США и Китаем невозможно представить. Поэтому единственный вариант — это мирное сосуществование, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции.

«Мирное сосуществование — это основа. Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми», — заявил Ван И. Мероприятие транслировалось на youtube-канале агентства CCTV.

Ван И также призвал США рассматривать отношения с США объективно и рационально. По его словам, если Вашингтон решится подавить Пекин, то он нарвется на плачевные последствия.

Страны долгое время спорят насчет принадлежности острова Тайвань. На данный момент Штаты не хотят войны с Китаем из-за острова, где производятся чипы, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

При этом власти Китая неоднократно предупреждали, что они будут бороться с вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос. Ван И отмечал, что независимость Тайваня не совместима с миром в проливе, передает RT.

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Последствия военного конфликта между США и Китаем невозможно представить. Поэтому единственный вариант — это мирное сосуществование, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции. «Мирное сосуществование — это основа. Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми», — заявил Ван И. Мероприятие транслировалось на youtube-канале агентства CCTV. Ван И также призвал США рассматривать отношения с США объективно и рационально. По его словам, если Вашингтон решится подавить Пекин, то он нарвется на плачевные последствия. Страны долгое время спорят насчет принадлежности острова Тайвань. На данный момент Штаты не хотят войны с Китаем из-за острова, где производятся чипы, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен. При этом власти Китая неоднократно предупреждали, что они будут бороться с вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос. Ван И отмечал, что независимость Тайваня не совместима с миром в проливе, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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