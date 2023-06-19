США не хотят военного конфликта с Китаем, заявил Энтони Блинкен
новость из сюжетаОбострение конфликта между Китаем и Тайванем
США не поддерживают независимость Тайваня, так как не хотят вступать в военный конфликт с Китаем. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.
«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — сказал Блинкен на встрече с директором главного управления иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит китайский телеканал CCTV.
Ранее Ван И заявлял, что Китай не пойдет на уступки по вопросу Тайваня. Глава Пентагона Ллойд Остин рассказывал, что конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой для обеих стран.
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