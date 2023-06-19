Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
США не хотят военного конфликта с Китаем, заявил Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США не поддерживают независимость Тайваня, так как не хотят вступать в военный конфликт с Китаем. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — сказал Блинкен на встрече с директором главного управления иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит китайский телеканал CCTV.

Ранее Ван И заявлял, что Китай не пойдет на уступки по вопросу Тайваня. Глава Пентагона Ллойд Остин рассказывал, что конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой для обеих стран.

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США не поддерживают независимость Тайваня, так как не хотят вступать в военный конфликт с Китаем. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. «США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — сказал Блинкен на встрече с директором главного управления иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит китайский телеканал CCTV. Ранее Ван И заявлял, что Китай не пойдет на уступки по вопросу Тайваня. Глава Пентагона Ллойд Остин рассказывал, что конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой для обеих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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