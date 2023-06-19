Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

19 июня 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

США не хотят военного конфликта с Китаем, заявил Энтони Блинкен Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем США не поддерживают независимость Тайваня, так как не хотят вступать в военный конфликт с Китаем. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. «США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — сказал Блинкен на встрече с директором главного управления иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит китайский телеканал CCTV. Ранее Ван И заявлял, что Китай не пойдет на уступки по вопросу Тайваня. Глава Пентагона Ллойд Остин рассказывал, что конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой для обеих стран.

США не поддерживают независимость Тайваня, так как не хотят вступать в военный конфликт с Китаем. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. «США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — сказал Блинкен на встрече с директором главного управления иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит китайский телеканал CCTV. Ранее Ван И заявлял, что Китай не пойдет на уступки по вопросу Тайваня. Глава Пентагона Ллойд Остин рассказывал, что конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой для обеих стран.