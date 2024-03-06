06 марта 2024

Самолеты из Челябинска будут летать в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Полетная программа в Баку и обратно стартует 3 апреля Фото:

Самолеты из Челябинска с 3 апреля начнутся летать в Баку (Азербайджан). Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Баландино», открылась продажа билетов.

«С 3 апреля стартуют рейсы Челябинск — Баку. Авиакомпания „ИрАэро“ открыла продажи билетов на рейсы Баку — Челябинск, Челябинск — Баку», — рассказали в аэропорту.

Полеты будут осуществляться по средам в период с 3 апреля по 23 октября. На рейс поставлены борта «Суперджет-100». Согласно расписанию, вылет из Баку запланирован в 13 часов, прибытие в Челябинск — в 16 часов 50 минут. Из Челябинска лайнер будет вылетать в 18 часов и прибывать в место назначения в 20 часов. Длительность перелета составит три часа.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолеты из Челябинска с 3 апреля начнутся летать в Баку (Азербайджан). Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Баландино», открылась продажа билетов. «С 3 апреля стартуют рейсы Челябинск — Баку. Авиакомпания „ИрАэро“ открыла продажи билетов на рейсы Баку — Челябинск, Челябинск — Баку», — рассказали в аэропорту. Полеты будут осуществляться по средам в период с 3 апреля по 23 октября. На рейс поставлены борта «Суперджет-100». Согласно расписанию, вылет из Баку запланирован в 13 часов, прибытие в Челябинск — в 16 часов 50 минут. Из Челябинска лайнер будет вылетать в 18 часов и прибывать в место назначения в 20 часов. Длительность перелета составит три часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...