Самолеты из Челябинска будут летать в Баку

07 марта 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

Полетная программа в Баку и обратно стартует 3 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолеты из Челябинска с 3 апреля начнутся летать в Баку (Азербайджан). Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Баландино», открылась продажа билетов. «С 3 апреля стартуют рейсы Челябинск — Баку. Авиакомпания „ИрАэро“ открыла продажи билетов на рейсы Баку — Челябинск, Челябинск — Баку», — рассказали в аэропорту. Полеты будут осуществляться по средам в период с 3 апреля по 23 октября. На рейс поставлены борта «Суперджет-100». Согласно расписанию, вылет из Баку запланирован в 13 часов, прибытие в Челябинск — в 16 часов 50 минут. Из Челябинска лайнер будет вылетать в 18 часов и прибывать в место назначения в 20 часов. Длительность перелета составит три часа.

Самолеты из Челябинска с 3 апреля начнутся летать в Баку (Азербайджан). Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Баландино», открылась продажа билетов. «С 3 апреля стартуют рейсы Челябинск — Баку. Авиакомпания „ИрАэро“ открыла продажи билетов на рейсы Баку — Челябинск, Челябинск — Баку», — рассказали в аэропорту. Полеты будут осуществляться по средам в период с 3 апреля по 23 октября. На рейс поставлены борта «Суперджет-100». Согласно расписанию, вылет из Баку запланирован в 13 часов, прибытие в Челябинск — в 16 часов 50 минут. Из Челябинска лайнер будет вылетать в 18 часов и прибывать в место назначения в 20 часов. Длительность перелета составит три часа.