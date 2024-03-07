Россиянам порекомендовали не ездить еще в ряд стран

Гражданам РФ порекомендовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики. Это связано с их враждебным настроем в российскую сторону. Об этом сообщают в МИД России.
«Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России», — передает РИА Новости информацию из ведомства. В связи с этим россиянам следует отказаться от поездок в прибалтийские страны.
Ранее въезд российских автомобилей на свою территорию запретили Финляндия, Латвия, Эстония и Польша. Кроме того, в странах Евросоюза могут начать конфисковать вещи у приезжих граждан РФ. Больше об этом можно узнать в материале URA.RU.
Помимо прочего, в связи с санкциями Дания, Норвегия, Исландия, Словакия, Бельгия, Литва и Нидерланды приостановили выдачу туристических виз для россиян. Кроме того, ФРГ теперь оформляет визу только с европейской медицинской страховкой, а Греция перестала выдавать вид на жительство (ВНЖ) за инвестиции.
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