Россиянам порекомендовали не ездить еще в ряд стран

МИД России: россиянам не следует ездить в страны Прибалтики
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Эстония, Таллин, эстония, Таллин
Литва и вся Прибалтика являются враждебно настроенными в сторону РФ странами, передает МИД России Фото:
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Гражданам РФ порекомендовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики. Это связано с их враждебным настроем в российскую сторону. Об этом сообщают в МИД России.

«Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России», — передает РИА Новости информацию из ведомства. В связи с этим россиянам следует отказаться от поездок в прибалтийские страны.

Ранее въезд российских автомобилей на свою территорию запретили Финляндия, Латвия, Эстония и Польша. Кроме того, в странах Евросоюза могут начать конфисковать вещи у приезжих граждан РФ. Больше об этом можно узнать в материале URA.RU.

Помимо прочего, в связи с санкциями Дания, Норвегия, Исландия, Словакия, Бельгия, Литва и Нидерланды приостановили выдачу туристических виз для россиян. Кроме того, ФРГ теперь оформляет визу только с европейской медицинской страховкой, а Греция перестала выдавать вид на жительство (ВНЖ) за инвестиции.

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Гражданам РФ порекомендовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики. Это связано с их враждебным настроем в российскую сторону. Об этом сообщают в МИД России. «Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России», — передает РИА Новости информацию из ведомства. В связи с этим россиянам следует отказаться от поездок в прибалтийские страны. Ранее въезд российских автомобилей на свою территорию запретили Финляндия, Латвия, Эстония и Польша. Кроме того, в странах Евросоюза могут начать конфисковать вещи у приезжих граждан РФ. Больше об этом можно узнать в материале URA.RU. Помимо прочего, в связи с санкциями Дания, Норвегия, Исландия, Словакия, Бельгия, Литва и Нидерланды приостановили выдачу туристических виз для россиян. Кроме того, ФРГ теперь оформляет визу только с европейской медицинской страховкой, а Греция перестала выдавать вид на жительство (ВНЖ) за инвестиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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