Россиянам порекомендовали не ездить еще в ряд стран

МИД России: россиянам не следует ездить в страны Прибалтики

07 марта 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Литва и вся Прибалтика являются враждебно настроенными в сторону РФ странами, передает МИД России Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Гражданам РФ порекомендовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики. Это связано с их враждебным настроем в российскую сторону. Об этом сообщают в МИД России. «Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России», — передает РИА Новости информацию из ведомства. В связи с этим россиянам следует отказаться от поездок в прибалтийские страны. Ранее въезд российских автомобилей на свою территорию запретили Финляндия, Латвия, Эстония и Польша. Кроме того, в странах Евросоюза могут начать конфисковать вещи у приезжих граждан РФ. Больше об этом можно узнать в материале URA.RU. Помимо прочего, в связи с санкциями Дания, Норвегия, Исландия, Словакия, Бельгия, Литва и Нидерланды приостановили выдачу туристических виз для россиян. Кроме того, ФРГ теперь оформляет визу только с европейской медицинской страховкой, а Греция перестала выдавать вид на жительство (ВНЖ) за инвестиции.

Гражданам РФ порекомендовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики. Это связано с их враждебным настроем в российскую сторону. Об этом сообщают в МИД России. «Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России», — передает РИА Новости информацию из ведомства. В связи с этим россиянам следует отказаться от поездок в прибалтийские страны. Ранее въезд российских автомобилей на свою территорию запретили Финляндия, Латвия, Эстония и Польша. Кроме того, в странах Евросоюза могут начать конфисковать вещи у приезжих граждан РФ. Больше об этом можно узнать в материале URA.RU. Помимо прочего, в связи с санкциями Дания, Норвегия, Исландия, Словакия, Бельгия, Литва и Нидерланды приостановили выдачу туристических виз для россиян. Кроме того, ФРГ теперь оформляет визу только с европейской медицинской страховкой, а Греция перестала выдавать вид на жительство (ВНЖ) за инвестиции.