06 марта 2024

Новый шеф ГИБДД Екатеринбурга взялся за водителей автобусов

Начальник Госавтоинспекции Екатеринбурга усилит контроль за автобусами
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, ожидание автобуса
Гаишники будут проводить скрытые проверки (архивное фото) Фото:

Автоинспекторы усилят контроль за водителями общественного транспорта, которые нарушают Правила дорожного движения в Екатеринбурге. Об этом заявил новый начальник городского ОГИБДД полковник Роман Ярыш.

«Мы должны сделать так, чтобы водители автобусов не гонялись друг с другом. Будем проводить скрытые проверки. Мы видим нарушения и будем привлекать к ответственности за них», — сказал Ярыш в эфире радио «Комсомольская правда».

Кроме того, в текущем году запланировано обустройство свыше 30 участков дорог системами фото и видеофиксации нарушений. Они будут установлены и на перекрестках Екатеринбурга, добавила начальник пресс-службы УГИБДД Свердловской области капитан Галина Кравченко.

Ярыш возглавил ОГИБДД Екатеринбурга 26 февраля. До этого он занимал похожую должность в Первоуральске.

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Автоинспекторы усилят контроль за водителями общественного транспорта, которые нарушают Правила дорожного движения в Екатеринбурге. Об этом заявил новый начальник городского ОГИБДД полковник Роман Ярыш. «Мы должны сделать так, чтобы водители автобусов не гонялись друг с другом. Будем проводить скрытые проверки. Мы видим нарушения и будем привлекать к ответственности за них», — сказал Ярыш в эфире радио «Комсомольская правда». Кроме того, в текущем году запланировано обустройство свыше 30 участков дорог системами фото и видеофиксации нарушений. Они будут установлены и на перекрестках Екатеринбурга, добавила начальник пресс-службы УГИБДД Свердловской области капитан Галина Кравченко. Ярыш возглавил ОГИБДД Екатеринбурга 26 февраля. До этого он занимал похожую должность в Первоуральске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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