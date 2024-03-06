Новый шеф ГИБДД Екатеринбурга взялся за водителей автобусов

Автоинспекторы усилят контроль за водителями общественного транспорта, которые нарушают Правила дорожного движения в Екатеринбурге. Об этом заявил новый начальник городского ОГИБДД полковник Роман Ярыш.
«Мы должны сделать так, чтобы водители автобусов не гонялись друг с другом. Будем проводить скрытые проверки. Мы видим нарушения и будем привлекать к ответственности за них», — сказал Ярыш в эфире радио «Комсомольская правда».
Кроме того, в текущем году запланировано обустройство свыше 30 участков дорог системами фото и видеофиксации нарушений. Они будут установлены и на перекрестках Екатеринбурга, добавила начальник пресс-службы УГИБДД Свердловской области капитан Галина Кравченко.
Ярыш возглавил ОГИБДД Екатеринбурга 26 февраля. До этого он занимал похожую должность в Первоуральске.
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