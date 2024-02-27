Новый главный гаишник Екатеринбурга пытается избежать массовых отставок. Видео

27 февраля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Романа Ярыша представили личному составу 26 февраля Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Новый руководитель ОГИБДД Екатеринбурга полковник Роман Ярыш сказал личному составу, что не собирается «махать шашкой, несмотря на то, что пишут в СМИ». Об этом он заявил во время официального представления 26 февраля. Кадрами с мероприятия с URA.RU поделились представители пресс-группы городского УМВД. Слухи о возвращении офицера в Екатеринбург пошли еще в начале января. Полноценного начальника в городском ОГИБДД не было с 2022 года — с тех пор, как пост покинул Вадим Буйдалин. Некоторые инспекторы не рады такому назначению, ведь они помнят непростой характер Ярыша. По данным агентства, порядка 40 человек написали рапорты на увольнение (в УМВД информацию опровергают). Новость по теме Гаишникам Екатеринбурга представили нового шефа. Фото «Спасибо за доверие. Я буду делать все возможное и невозможное, чтобы подразделение Госавтоинспекции Екатеринбурга вышло из зоны критики и достойно выполняло поставленные задачи. Чтобы вы перед вышестоящим руководством не краснели. А то, что пишут в СМИ, что я приду, достану шашку и начну рубить… В этом подразделении я прошел все. В Первоуральске поднабрался немного опыта и после предложения [вернуться], согласился и написал рапорт. Поэтому еще раз повторяю, я не собираюсь тут шашкой махать. Моя задача — сделать боеспособное подразделение, в котором будет доверие, уважение, понимание и комплектование. И тогда мы все сделаем, к нам не будет вопросов. Зная вас, вы сможете это [выполнить]», — сказал Ярыш гарнизону. Начальник УМВД по Екатеринбургу подполковник Максим Метелица поставил Ярышу приоритетную задачу: «Пласт работы очень огромный. В первую очередь, с чего надо начать, вы правильно отметили, это комплектование личного состава. Без действующих сотрудников мы мало что сможем сделать». И пожелал ему удачи на новом месте службы. Ярыш окончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. В органы внутренних дел он пришел в 2002 году после десятилетней службы в армии. Сначала был помощником командира отдельной роты ГИБДД УВД Верх-Исетского района и командиром полка ДПС в Екатеринбурге. В 2013 ушел в ряды вневедомственной охраны, где до 2017-го был командиром полка УВО. Затем он вернулся в ГИБДД, а в 2020 его перевели в Первоуральск, где он занимал пост начальника Госавтоинспекции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый руководитель ОГИБДД Екатеринбурга полковник Роман Ярыш сказал личному составу, что не собирается «махать шашкой, несмотря на то, что пишут в СМИ». Об этом он заявил во время официального представления 26 февраля. Кадрами с мероприятия с URA.RU поделились представители пресс-группы городского УМВД. Слухи о возвращении офицера в Екатеринбург пошли еще в начале января. Полноценного начальника в городском ОГИБДД не было с 2022 года — с тех пор, как пост покинул Вадим Буйдалин. Некоторые инспекторы не рады такому назначению, ведь они помнят непростой характер Ярыша. По данным агентства, порядка 40 человек написали рапорты на увольнение (в УМВД информацию опровергают). «Спасибо за доверие. Я буду делать все возможное и невозможное, чтобы подразделение Госавтоинспекции Екатеринбурга вышло из зоны критики и достойно выполняло поставленные задачи. Чтобы вы перед вышестоящим руководством не краснели. А то, что пишут в СМИ, что я приду, достану шашку и начну рубить… В этом подразделении я прошел все. В Первоуральске поднабрался немного опыта и после предложения [вернуться], согласился и написал рапорт. Поэтому еще раз повторяю, я не собираюсь тут шашкой махать. Моя задача — сделать боеспособное подразделение, в котором будет доверие, уважение, понимание и комплектование. И тогда мы все сделаем, к нам не будет вопросов. Зная вас, вы сможете это [выполнить]», — сказал Ярыш гарнизону. Начальник УМВД по Екатеринбургу подполковник Максим Метелица поставил Ярышу приоритетную задачу: «Пласт работы очень огромный. В первую очередь, с чего надо начать, вы правильно отметили, это комплектование личного состава. Без действующих сотрудников мы мало что сможем сделать». И пожелал ему удачи на новом месте службы. Ярыш окончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. В органы внутренних дел он пришел в 2002 году после десятилетней службы в армии. Сначала был помощником командира отдельной роты ГИБДД УВД Верх-Исетского района и командиром полка ДПС в Екатеринбурге. В 2013 ушел в ряды вневедомственной охраны, где до 2017-го был командиром полка УВО. Затем он вернулся в ГИБДД, а в 2020 его перевели в Первоуральск, где он занимал пост начальника Госавтоинспекции.