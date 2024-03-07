Кому повысят пенсии 1 апреля

Юрист Красовская: с 1 апреля повысят пенсии по инвалидности и по старости

С 1 апреля ряд пенсий будет проиндексирован на 7,5% Фото: Игорь Пантин © URA.RU

С 1 апреля 2024 года будет проиндексирована на 7,5% пенсия для иностранных граждан, социальная пенсия по инвалидности и по старости. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

«Во-первых, социальная пенсия по старости. Ее получают те, у кого не хватает стажа работы. Во-вторых, пенсия иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста», — передает Life слова Красовской. Она добавила, что также пенсия будет повышена представителям из числа малочисленных народов Севера.

Кроме того, будет проиндексирована социальная пенсия по инвалидности. В частности, ее повысят для военных, гражданам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» и участникам Великой Отечественной войны. Также увеличится пенсия по потере кормильца, которая положена детям в возрасте до 18 лет.

Помимо прочего, будет проиндексирована пенсия по потере кормильца, назначающаяся в случае смерти военных и гражданам-членам семей космонавтов. Оксана Красовская отметила, что все эти пенсии будут проиндексированы на 7,5%.

Ранее сообщалось, что Минтруд с 1 апреля увеличит размер социальных пенсий на 7,5%. Такое изменение коснется порядка 4,1 миллиона россиян. Для реализации индексации из федерального бюджета выделено 37,5 миллиарда рублей.