Минтруд проиндексирует социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

С 1 апреля размер социальных пенсий будет увеличен на 7,5%. Об этом сообщает Минтруд.
«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается Правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год», — сообщает Минтруд на своем сайте. Отмечается, что соцпенсии ежегодно повышаются 1 апреля.
Эти изменения коснутся почти 4,1 миллиона россиян. Для реализации индексации предусмотрено 37,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Ранее с 1 января был увеличен размер страховых пенсий. URA.RU подробно рассказывало подробности изменений и как ими воспользоваться. Также до этого был повышен размер пенсий военнослужащим на 4,5%. «Национальная служба новостей» пишет, что поднять выплаты могут и для самозанятых.
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