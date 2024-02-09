Минтруд проиндексирует социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

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Повышение социальных пенсий происходит каждый год, отметили в Минтруде Фото:

С 1 апреля размер социальных пенсий будет увеличен на 7,5%. Об этом сообщает Минтруд.

«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается Правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год», — сообщает Минтруд на своем сайте. Отмечается, что соцпенсии ежегодно повышаются 1 апреля.

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Эти изменения коснутся почти 4,1 миллиона россиян. Для реализации индексации предусмотрено 37,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Ранее с 1 января был увеличен размер страховых пенсий. URA.RU подробно рассказывало подробности изменений и как ими воспользоваться. Также до этого был повышен размер пенсий военнослужащим на 4,5%. «Национальная служба новостей» пишет, что поднять выплаты могут и для самозанятых.

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С 1 апреля размер социальных пенсий будет увеличен на 7,5%. Об этом сообщает Минтруд. «В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается Правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год», — сообщает Минтруд на своем сайте. Отмечается, что соцпенсии ежегодно повышаются 1 апреля. Эти изменения коснутся почти 4,1 миллиона россиян. Для реализации индексации предусмотрено 37,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Ранее с 1 января был увеличен размер страховых пенсий. URA.RU подробно рассказывало подробности изменений и как ими воспользоваться. Также до этого был повышен размер пенсий военнослужащим на 4,5%. «Национальная служба новостей» пишет, что поднять выплаты могут и для самозанятых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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