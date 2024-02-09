Минтруд проиндексирует социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

09 февраля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Повышение социальных пенсий происходит каждый год, отметили в Минтруде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 апреля размер социальных пенсий будет увеличен на 7,5%. Об этом сообщает Минтруд. «В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается Правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год», — сообщает Минтруд на своем сайте. Отмечается, что соцпенсии ежегодно повышаются 1 апреля. Новость по теме Мощное повышение пенсий ожидает россиян в 2024 году: новые размеры выплат Эти изменения коснутся почти 4,1 миллиона россиян. Для реализации индексации предусмотрено 37,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Ранее с 1 января был увеличен размер страховых пенсий. URA.RU подробно рассказывало подробности изменений и как ими воспользоваться. Также до этого был повышен размер пенсий военнослужащим на 4,5%. «Национальная служба новостей» пишет, что поднять выплаты могут и для самозанятых.

С 1 апреля размер социальных пенсий будет увеличен на 7,5%. Об этом сообщает Минтруд. «В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается Правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год», — сообщает Минтруд на своем сайте. Отмечается, что соцпенсии ежегодно повышаются 1 апреля. Эти изменения коснутся почти 4,1 миллиона россиян. Для реализации индексации предусмотрено 37,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Ранее с 1 января был увеличен размер страховых пенсий. URA.RU подробно рассказывало подробности изменений и как ими воспользоваться. Также до этого был повышен размер пенсий военнослужащим на 4,5%. «Национальная служба новостей» пишет, что поднять выплаты могут и для самозанятых.