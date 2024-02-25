Кому и насколько повысят пенсии с 1 марта

Выплаты неработающим пенсионерам повысят на 7,5%

26 февраля 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Индексация выплат для пенсионеров в России проводят каждый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU В начале 2024 года вступил в силу закон об индексации пенсий россиянам. С 1 марта увеличится размер выплат, в том числе неработающим пенсионерам, инвалидам и пенсионерам страше 80 лет. URA.RU расскажет, кому и на какую сумму повысят пенсию. Индексация пенсий неработающим пенсионерам Индексацию выплат в России проводят каждый год в соответствии с прогнозом роста цен на продукты, непродовольственные товары и услуги. Индексация проводится в несколько этапов. По закону об индексации пенсий, который в ноябре 2023 года одобрил президент России Владимир Путин (ФЗ № 540 от 27.11.2023), выплаты неработающим пенсионерам увеличиваются на 7,5%. В 2024 году сумма страховой части пенсии неработающих граждан повысится на 1572 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль. Напомним, что с 1 января на 7,5% выросла фиксированная надбавка к страховой пенсии до 8134,9 рубля. Перерасчет выплат будет произведен автоматически. Обращаться дополнительно в Социальный фонд России (СФР) не надо. Повышение пенсии россиянам старше 80 лет У пенсионера, которому исполнилось 80 лет, пенсия увеличивается за счет удвоения выплаты к страховой части. Доход не зависит от страховых взносов, а также стажа работы и количества пенсионных баллов. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 16 269,76 рубля. Надбавка устанавливается в месяц исполнения 80 лет, но получить ее можно со следующего месяца. Она переводится на пенсионный счет также автоматически. Повышение инвалидам I группы Такая же доплата назначается инвалидам I группы. Им положена увеличенная в два раза фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности. Пенсионеры старше 80 лет, которые имеют инвалидность I группы, могут получить надбавку только по одному критерию, пишут «Известия». Инвалиды I группы — это люди, полностью утратившие способность работать. Также инвалиды с детства или имеющие врожденные заболевания, получившие серьезную травму. С 2022 года пенсия по инвалидности назначается автоматически после медико-социальной экспертизы (МСЭ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале 2024 года вступил в силу закон об индексации пенсий россиянам. С 1 марта увеличится размер выплат, в том числе неработающим пенсионерам, инвалидам и пенсионерам страше 80 лет. URA.RU расскажет, кому и на какую сумму повысят пенсию. Индексацию выплат в России проводят каждый год в соответствии с прогнозом роста цен на продукты, непродовольственные товары и услуги. Индексация проводится в несколько этапов. По закону об индексации пенсий, который в ноябре 2023 года одобрил президент России Владимир Путин (ФЗ № 540 от 27.11.2023), выплаты неработающим пенсионерам увеличиваются на 7,5%. В 2024 году сумма страховой части пенсии неработающих граждан повысится на 1572 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль. Напомним, что с 1 января на 7,5% выросла фиксированная надбавка к страховой пенсии до 8134,9 рубля. Перерасчет выплат будет произведен автоматически. Обращаться дополнительно в Социальный фонд России (СФР) не надо. У пенсионера, которому исполнилось 80 лет, пенсия увеличивается за счет удвоения выплаты к страховой части. Доход не зависит от страховых взносов, а также стажа работы и количества пенсионных баллов. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 16 269,76 рубля. Надбавка устанавливается в месяц исполнения 80 лет, но получить ее можно со следующего месяца. Она переводится на пенсионный счет также автоматически. Такая же доплата назначается инвалидам I группы. Им положена увеличенная в два раза фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности. Пенсионеры старше 80 лет, которые имеют инвалидность I группы, могут получить надбавку только по одному критерию, пишут «Известия». Инвалиды I группы — это люди, полностью утратившие способность работать. Также инвалиды с детства или имеющие врожденные заболевания, получившие серьезную травму. С 2022 года пенсия по инвалидности назначается автоматически после медико-социальной экспертизы (МСЭ).