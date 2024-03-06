В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к больницам и поликлиникам

07 марта 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Тюменские дорожники обновят 90 тысяч квадратных метров дорожного покрытия Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени отремонтируют три участка дорог, которые ведут к городским поликлиникам и больницам. Работы пройдут на одном из самых протяженных объектов — улице Профсоюзной (от 50 лет Октября до Дружбы). Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Длина участка составляет 3 километра, также он самый многополосный из тех, что предстоит привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Специалисты обновят дорожное полотно площадью порядка 90 тысяч квадратных метров», — пояснил консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Павел Тихомиров. Участок дороги ведет к отделениям перинатального центра Тюмени. Поблизости также расположена областная инфекционная клиническая больница. По этой же дороге можно добраться до городской поликлиники № 8 в районе Ватутина. Также два участка отремонтируют в районе Дома обороны: по улице Льва Толстого от Пролетарской до Луначарского. Дорога ведет в сторону женской консультации. Еще один объект — улица Барнаульская, в сторону Медицинского города.

В Тюмени отремонтируют три участка дорог, которые ведут к городским поликлиникам и больницам. Работы пройдут на одном из самых протяженных объектов — улице Профсоюзной (от 50 лет Октября до Дружбы). Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Длина участка составляет 3 километра, также он самый многополосный из тех, что предстоит привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Специалисты обновят дорожное полотно площадью порядка 90 тысяч квадратных метров», — пояснил консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Павел Тихомиров. Участок дороги ведет к отделениям перинатального центра Тюмени. Поблизости также расположена областная инфекционная клиническая больница. По этой же дороге можно добраться до городской поликлиники № 8 в районе Ватутина. Также два участка отремонтируют в районе Дома обороны: по улице Льва Толстого от Пролетарской до Луначарского. Дорога ведет в сторону женской консультации. Еще один объект — улица Барнаульская, в сторону Медицинского города.