06 марта 2024

В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к больницам и поликлиникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги. Тюмень , зима, ограждение, трасса, дорога
Тюменские дорожники обновят 90 тысяч квадратных метров дорожного покрытия Фото:

В Тюмени отремонтируют три участка дорог, которые ведут к городским поликлиникам и больницам. Работы пройдут на одном из самых протяженных объектов — улице Профсоюзной (от 50 лет Октября до Дружбы). Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Длина участка составляет 3 километра, также он самый многополосный из тех, что предстоит привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Специалисты обновят дорожное полотно площадью порядка 90 тысяч квадратных метров», — пояснил консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Павел Тихомиров.

Участок дороги ведет к отделениям перинатального центра Тюмени. Поблизости также расположена областная инфекционная клиническая больница. По этой же дороге можно добраться до городской поликлиники № 8 в районе Ватутина.

Также два участка отремонтируют в районе Дома обороны: по улице Льва Толстого от Пролетарской до Луначарского. Дорога ведет в сторону женской консультации. Еще один объект — улица Барнаульская, в сторону Медицинского города.

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В Тюмени отремонтируют три участка дорог, которые ведут к городским поликлиникам и больницам. Работы пройдут на одном из самых протяженных объектов — улице Профсоюзной (от 50 лет Октября до Дружбы). Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Длина участка составляет 3 километра, также он самый многополосный из тех, что предстоит привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Специалисты обновят дорожное полотно площадью порядка 90 тысяч квадратных метров», — пояснил консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Павел Тихомиров. Участок дороги ведет к отделениям перинатального центра Тюмени. Поблизости также расположена областная инфекционная клиническая больница. По этой же дороге можно добраться до городской поликлиники № 8 в районе Ватутина. Также два участка отремонтируют в районе Дома обороны: по улице Льва Толстого от Пролетарской до Луначарского. Дорога ведет в сторону женской консультации. Еще один объект — улица Барнаульская, в сторону Медицинского города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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