Боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин», которые ремонтирует дочернее предприятие «Курганмашзавода», защищают на фронте бронью на бортах и козырьком против дронов. Фотографией максимально укомплектованной бронемашины поделился один из военнослужащих в соцсети. Ремонтом модернизированной техники занимается Рубцовский машиностроительный завод из Алтая.
«Нет предела совершенству. БМП-1АМ „Басурманин“ с заводским дополнительным бортовым бронированием, решетками по всем бортам и вокруг боевого модуля, козырек от дронов», — говорится в telegram-канале «Уголок Ситха». Также указано, что дополнительным бонусом на бронемашине идут защитные экраны, установленные по бокам поверх основной защиты.
Ранее URA.RU писало, что военные показали, как выглядит курганская БМП-3 с максимальной защищенностью в зоне спецоперации. Боевая машина имеет защитную накидку, антидроновой козырек, транспортерные листы, решетки и сетки.
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