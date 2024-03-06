06 марта 2024

Военные показали, чем защищают БМП-1, которые ремонтирует алтайская дочка «Курганмашзавода». Фото

БМП-1 «Басурманин» защищают на СВО бортовой бронью и антидроновыми козырьками
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, бмп, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Военные показали БМП-1 «Басурманин» в полном обвесе (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин», которые ремонтирует дочернее предприятие «Курганмашзавода», защищают на фронте бронью на бортах и козырьком против дронов. Фотографией максимально укомплектованной бронемашины поделился один из военнослужащих в соцсети. Ремонтом модернизированной техники занимается Рубцовский машиностроительный завод из Алтая.

«Нет предела совершенству. БМП-1АМ „Басурманин“ с заводским дополнительным бортовым бронированием, решетками по всем бортам и вокруг боевого модуля, козырек от дронов», — говорится в telegram-канале «Уголок Ситха». Также указано, что дополнительным бонусом на бронемашине идут защитные экраны, установленные по бокам поверх основной защиты.

Ранее URA.RU писало, что военные показали, как выглядит курганская БМП-3 с максимальной защищенностью в зоне спецоперации. Боевая машина имеет защитную накидку, антидроновой козырек, транспортерные листы, решетки и сетки.

Военные показали, чем защищают на фронте БМП-1 АМ «Басурманин»
Военные показали, чем защищают на фронте БМП-1 АМ «Басурманин»
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Боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин», которые ремонтирует дочернее предприятие «Курганмашзавода», защищают на фронте бронью на бортах и козырьком против дронов. Фотографией максимально укомплектованной бронемашины поделился один из военнослужащих в соцсети. Ремонтом модернизированной техники занимается Рубцовский машиностроительный завод из Алтая. «Нет предела совершенству. БМП-1АМ „Басурманин“ с заводским дополнительным бортовым бронированием, решетками по всем бортам и вокруг боевого модуля, козырек от дронов», — говорится в telegram-канале «Уголок Ситха». Также указано, что дополнительным бонусом на бронемашине идут защитные экраны, установленные по бокам поверх основной защиты. Ранее URA.RU писало, что военные показали, как выглядит курганская БМП-3 с максимальной защищенностью в зоне спецоперации. Боевая машина имеет защитную накидку, антидроновой козырек, транспортерные листы, решетки и сетки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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