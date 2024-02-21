21 февраля 2024

Алтайское предприятие «Курганмашзавода» отправило на фронт партию БМП-1

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, бмп, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Алтайский РМЗ отправил в войска партию модернизированных БМП-1 после ремонта (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Алтайское предприятие «Рубцовский машиностроительный завод» (РМЗ), являющееся филиалом «Курганмашзавода», отправило в войска партию модернизированных БМП-1 АМ «Басурманин» после ремонта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1 АМ „Басурманин“. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — сообщили URA.RU в холдинге. Благодаря модернизации в бронемашинах улучшены боевые возможности, подвижность на земле и в воде.

Боевые машины пехоты прошли все необходимые виды испытаний. Каждая БМП-1 отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета.

Также в холдинге отметили, что на предприятии РМЗ идет процесс обновления производства. На заводе значительно увеличен штат сотрудников. На различные инженерные и рабочие специальности готовы набрать еще более 100 человек.

URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт первую в 2024 году партию БМП-3. С начала года предприятие поставило в войска в 1,5 раза больше военной техники, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Алтайское предприятие «Рубцовский машиностроительный завод» (РМЗ), являющееся филиалом «Курганмашзавода», отправило в войска партию модернизированных БМП-1 АМ «Басурманин» после ремонта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1 АМ „Басурманин“. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — сообщили URA.RU в холдинге. Благодаря модернизации в бронемашинах улучшены боевые возможности, подвижность на земле и в воде. Боевые машины пехоты прошли все необходимые виды испытаний. Каждая БМП-1 отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета. Также в холдинге отметили, что на предприятии РМЗ идет процесс обновления производства. На заводе значительно увеличен штат сотрудников. На различные инженерные и рабочие специальности готовы набрать еще более 100 человек. URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт первую в 2024 году партию БМП-3. С начала года предприятие поставило в войска в 1,5 раза больше военной техники, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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