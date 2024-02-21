Алтайское предприятие «Курганмашзавода» отправило на фронт партию БМП-1

22 февраля 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Алтайский РМЗ отправил в войска партию модернизированных БМП-1 после ремонта (архивное фото) Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Алтайское предприятие «Рубцовский машиностроительный завод» (РМЗ), являющееся филиалом «Курганмашзавода», отправило в войска партию модернизированных БМП-1 АМ «Басурманин» после ремонта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1 АМ „Басурманин“. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — сообщили URA.RU в холдинге. Благодаря модернизации в бронемашинах улучшены боевые возможности, подвижность на земле и в воде. Боевые машины пехоты прошли все необходимые виды испытаний. Каждая БМП-1 отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета. Также в холдинге отметили, что на предприятии РМЗ идет процесс обновления производства. На заводе значительно увеличен штат сотрудников. На различные инженерные и рабочие специальности готовы набрать еще более 100 человек. URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт первую в 2024 году партию БМП-3. С начала года предприятие поставило в войска в 1,5 раза больше военной техники, чем в аналогичном периоде прошлого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алтайское предприятие «Рубцовский машиностроительный завод» (РМЗ), являющееся филиалом «Курганмашзавода», отправило в войска партию модернизированных БМП-1 АМ «Басурманин» после ремонта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1 АМ „Басурманин“. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — сообщили URA.RU в холдинге. Благодаря модернизации в бронемашинах улучшены боевые возможности, подвижность на земле и в воде. Боевые машины пехоты прошли все необходимые виды испытаний. Каждая БМП-1 отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета. Также в холдинге отметили, что на предприятии РМЗ идет процесс обновления производства. На заводе значительно увеличен штат сотрудников. На различные инженерные и рабочие специальности готовы набрать еще более 100 человек. URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт первую в 2024 году партию БМП-3. С начала года предприятие поставило в войска в 1,5 раза больше военной техники, чем в аналогичном периоде прошлого года.