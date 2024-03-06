Власти Нового Уренгоя объявили трезвые выходные

В Новом Уренгое магазины не будут продавать алкоголь 9 и 10 марта
В Новом Уренгое (ЯНАО) власти ограничили продажу алкоголя на День оленевода, празднование которого пройдет 9 и 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.
«В Новом Уренгое 9 и 10 марта будет запрещена продажа алкоголя. Ограничения вводятся в связи с проведением Дня оленевода», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя.
Празднования Дня Оленевода уже прошли в Надыме и Тарко-Сале. В этих городах продажа алкоголя также была ограничена.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.