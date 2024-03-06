06 марта 2024

Власти Нового Уренгоя объявили трезвые выходные

В Новом Уренгое магазины не будут продавать алкоголь в День оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , бокалы, алкоголь, ресторан
В Новом Уренгое магазины не будут продавать алкоголь 9 и 10 марта Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) власти ограничили продажу алкоголя на День оленевода, празднование которого пройдет 9 и 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.

«В Новом Уренгое 9 и 10 марта будет запрещена продажа алкоголя. Ограничения вводятся в связи с проведением Дня оленевода», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя.

Празднования Дня Оленевода уже прошли в Надыме и Тарко-Сале. В этих городах продажа алкоголя также была ограничена.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) власти ограничили продажу алкоголя на День оленевода, празднование которого пройдет 9 и 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «В Новом Уренгое 9 и 10 марта будет запрещена продажа алкоголя. Ограничения вводятся в связи с проведением Дня оленевода», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя. Празднования Дня Оленевода уже прошли в Надыме и Тарко-Сале. В этих городах продажа алкоголя также была ограничена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...